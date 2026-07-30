Βουλή: Eνός λεπτού σιγή για τους 3 πυροσβέστες που πέθαναν στη μάχη με τις φλόγες – «Κατέβαλαν την ύψιστη θυσία στο καθήκον»

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, η οποία στην έναρξη απέτισε φόρο τιμής στους 3 πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος σε Ρέθυμνο και Γύθειο, τηρώντας ενός λεπτού σιγή.

Ο προεδρεύων της συνεδρίασης, Γιάννης Πλακιωτάκης, εξέφρασε τα συλλυπητήρια του Σώματος στις οικογένειες των θυμάτων και εξήρε την προσφορά των στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος, υπογραμμίζοντας ότι «υπηρέτησαν με αυταπάρνηση και υψηλό αίσθημα ευθύνης την αποστολή τους, καταβάλλοντας την ύψιστη θυσία στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν την ανθρώπινη ζωή, την περιουσία αλλά και τον φυσικό πλούτο της πατρίδας μας».

Όπως επισήμανε, η απώλειά τους υπενθυμίζει «με τον πιο τραγικό τρόπο» το μέγεθος της προσφοράς, αλλά και τους καθημερινούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και οι άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκαν και οι τοποθετήσεις των εκπροσώπων όλων των κομμάτων, οι οποίοι εξέφρασαν τη βαθιά τους οδύνη για τον χαμό των τριών πυροσβεστών. Η συνεδρίαση διεξάγεται υπό τη σκιά της τραγωδίας, με την Ολομέλεια να συζητά το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εισηγείται ο Σταύρος Παπασταύρου, για τη συνολική αναμόρφωση της διαχείρισης του νερού.