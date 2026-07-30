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Ουρές στα Αστυνομικά Τμήματα: Αρνητές των νέων ταυτοτήτων περιμένουν επί ώρες για να εκδώσουν διαβατήριο – Δείτε βίντεο

Ουρές σχηματίζονται στα Αστυνομικά Τμήματα, με πολίτες να περιμένουν επί ώρες για την έκδοση διαβατηρίου, καθώς οι παλιές ταυτότητες ισχύουν για ταξίδια στο εξωτερικό έως τις 3 Αυγούστου. Η αυξημένη ζήτηση οφείλεται στην επικείμενη λήξη ισχύος των παλιών ταυτοτήτων και στην άρνηση ορισμένων πολιτών να εκδώσουν νέες, λόγω θεωριών συνωμοσίας.

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Κοινωνία

ουρές- διαβατήρια
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ουρές σχηματίζονται στα Αστυνομικά Τμήματα από όσους επιθυμούν να βγάλουν διαβατήριο με τις παλιές ταυτότητες, καθώς αυτές ισχύουν έως τις 3 Αυγούστου για ταξίδια στο εξωτερικό.
  • Οι περισσότεροι πολίτες περιμένουν για διαβατήρια, καθώς πολλοί δεν θέλουν ή αναβάλλουν να εκδώσουν νέα ταυτότητα. Τον τελευταίο μήνα, κάθε μέρα υπάρχουν τουλάχιστον 200 αιτήσεις για έκδοση διαβατηρίου.
  • Ορισμένοι μάλιστα δεν επιθυμούν να λάβουν τις νέες ταυτότητες, καθώς πιστεύουν σε θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με το «τσιπάκι» και τον αριθμό 666.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ουρές σχηματίζονται στα Αστυνομικά Τμήματα από όσους επιθυμούν να βγάλουν διαβατήριο με τις παλιές ταυτότητες, καθώς αυτές ισχύουν έως τις 3 Αυγούστου για ταξίδια στο εξωτερικό.

Χαρακτηριστικά είναι τα πλάνα του ERTNews, έξω από το ΑΤ Τούμπας στη Θεσσαλονίκη όπου πολίτες περιμένουν για να βγάλουν νέα ταυτότητα ή διαβατήριο. Κάποιοι μάλιστα έσπευσαν στο ΑΤ από τις 5 το πρωί προκειμένου να πιάσουν σειρά.

Οι περισσότεροι στο συγκεκριμένο Τμήμα περιμένουν για διαβατήρια, καθώς πολλοί δεν θέλουν ή αναβάλλουν να εκδώσουν νέα ταυτότητα. Ορισμένοι μάλιστα δεν επιθυμούν να λάβουν τις νέες ταυτότητες, καθώς πιστεύουν σε θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με το «τσιπάκι» και τον αριθμό 666.

Τον τελευταίο μήνα, κάθε μέρα υπάρχουν τουλάχιστον 200 αιτήσεις για έκδοση διαβατηρίου.

Δείτε το βίντεο του ERTNews:

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