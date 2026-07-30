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Τουρκία: Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μαίνονται σε Μούγλα και Αττάλεια

Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της Τουρκίας, με τα σοβαρότερα μέτωπα να εντοπίζονται στις σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς Muğla και Antalya. Οι ισχυροί άνεμοι, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες και η παρατεταμένη ξηρασία δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, οδηγώντας σε συνεχείς προληπτικές εκκενώσεις οικισμών και τουριστικών καταλυμάτων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών στην Τουρκία, με τα σοβαρότερα μέτωπα να εντοπίζονται στις επαρχίες Muğla και Antalya, δύο από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας.
  • Οι ισχυροί άνεμοι, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες και η παρατεταμένη ξηρασία δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ οι αρχές πραγματοποιούν συνεχείς προληπτικές εκκενώσεις οικισμών.
  • Οι πυρκαγιές εντάσσονται στο ευρύτερο κύμα ακραίων πυρκαγιών που πλήττει τη νότια Ευρώπη, με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες να προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος θα διατηρηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα και τις επόμενες ημέρες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών στην Τουρκία στις περιοχές Fethiye και Seydikemer της Muğla, Alanya της Αττάλειας, Gömeç στο Balıkesir και Ayvacık στο Çanakkale.

Τα σοβαρότερα μέτωπα να εντοπίζονται στις επαρχίες Muğla και Antalya, δύο από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Οι ισχυροί άνεμοι, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες και η παρατεταμένη ξηρασία δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ οι αρχές πραγματοποιούν συνεχείς προληπτικές εκκενώσεις οικισμών και τουριστικών καταλυμάτων.

Στην επαρχία Muğla, εκατοντάδες πυροσβέστες, εναέρια μέσα και ελικόπτερα επιχειρούν για την ανάσχεση του μεγαλύτερου μετώπου, το οποίο εξακολουθεί να απειλεί κατοικημένες περιοχές. Μέχρι στιγμής έχουν απομακρυνθεί εκατοντάδες κάτοικοι και επισκέπτες από περιοχές που βρίσκονται κοντά στις φλόγες, ενώ σε ορισμένα σημεία χρειάστηκε να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία σε οδικούς άξονες.

Παράλληλα, στην Αττάλεια (Antalya) συνεχίζονται οι επιχειρήσεις κατάσβεσης σε διάσπαρτες εστίες, με τις τουρκικές αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή για πιθανές αναζωπυρώσεις λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι πυρκαγιές εντάσσονται στο ευρύτερο κύμα ακραίων πυρκαγιών που πλήττει τη νότια Ευρώπη. Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποιούν ότι ο συνδυασμός καύσωνα, ξηρής βλάστησης και ισχυρών ανέμων θα διατηρήσει τον κίνδυνο σε πολύ υψηλά επίπεδα και τις επόμενες ημέρες.

 

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