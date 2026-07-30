ΗΠΑ: Ένοχος για τρομοκρατία ο δράστης της επίθεσης στον Σαλμάν Ρούσντι

Ένοχος για τρομοκρατική ενέργεια και υλική υποστήριξη στη Χεζμπολάχ κρίθηκε ο Χάντι Μάταρ, δράστης της επίθεσης στον Σαλμάν Ρούσντι, όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης. Η ομοσπονδιακή δίωξη αφορά την προσπάθειά του να παράσχει υποστήριξη σε τρομοκρατικές οργανώσεις, επηρεασμένος από τον φετφά του Αγιατολάχ Χομεϊνί, με την απαγγελία της ποινής να έχει οριστεί για τις 3 Νοεμβρίου.

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Διεθνή Νέα

Σαλμάν Ρούσντι
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένοχος για τη διάπραξη «τρομοκρατικής ενέργειας» και «υλική υποστήριξη» στη Χεζμπολάχ κρίθηκε ο δράστης της επίθεσης εναντίον του συγγραφέα Σαλμάν Ρούσντι, όπως ανακοίνωσε χθες Τετάρτη το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.
  • Ο 28χρονος Χάντι Μάταρ κατηγορείται ότι επιχείρησε να παράσχει υλική υποστήριξη στη Χεζμπολάχ μέσω «τρομοκρατικής ενέργειας», οδηγούμενος στην επίθεση από τον φετφά του Αγιατολάχ Χομεϊνί.
  • Για τις πράξεις του αυτές, ο Χάντι Μάταρ αντιμετωπίζει ποινή ως και ισόβιας κάθειρξης, με την απαγγελία της ποινής του να έχει προγραμματιστεί για την 3η Νοεμβρίου.

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Ένοχος για τη διάπραξη «τρομοκρατικής ενέργειας» και «υλική υποστήριξη» στη Χεζμπολάχ κρίθηκε ο δράστης της επίθεσης εναντίον του συγγραφέα Σαλμάν Ρούσντι, όπως ανακοίνωσε χθες Τετάρτη το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Όπως επισημαίνεται, ο 28χρονος Χάντι Μάταρ κατηγορείται ότι επιχείρησε να παράσχει υλική υποστήριξη στη Χεζμπολάχ μέσω τρομοκρατικής ενέργειας με διασυνοριακό χαρακτήρα, καθώς και για παροχή υλικής υποστήριξης σε τρομοκρατικές οργανώσεις.

Ήδη καταδικασμένος να εκτίσει 25 χρόνια κάθειρξης από τη δικαιοσύνη της πολιτείας της Νέας Υόρκης για την απόπειρα δολοφονίας του 79χρονου Αμερικανοβρετανού συγγραφέα το 2022, ο 28χρονος αντιμετώπιζε αυτή τη φορά δίωξη για τη «διάπραξη τρομοκρατικής ενέργειας» και «απόπειρα υποστήριξης» τρομοκρατικής οργάνωσης, από την ομοσπονδιακή δικαιοσύνη.

Ο υπήκοος ΗΠΑ και Λιβάνου φέρεται να είναι υποστηρικτής της Χεζμπολάχ, η οποία έχει καταχωριστεί στη μαύρη λίστα των «τρομοκρατικών» οργανώσεων από την Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, αυτό που τον οδήγησε στην επίθεση ήταν ο φετφάς που εξέδωσε το 1989 ο Αγιατολάχ Χομεϊνί, την εποχή ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, εναντίον του δημιουργού των Σατανικών Στίχων, καθώς έκρινε πως το κείμενο ήταν βλάσφημο.

Ο κ. Μάταρ «πέρασε πάνω από έναν χρόνο εμβαπτιζόμενος στη βίαιη ιδεολογία της Χεζμπολάχ και προετοιμαζόμενος να δράσει για τον φετφά που είχαν εκδώσει οι αγιατολάδες του Ιράν καλώντας να δολοφονηθεί ο κ. Ρούσντι», ανέφερε ο βοηθός γενικός εισαγγελέας αρμόδιος για υποθέσεις εθνικής ασφαλείας, Τζον Άιζενμπεργκ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου.

Επέλεξε να ενστερνιστεί τις «βίαιες αξίες των ηγετών του Ιράν», σχολίασε ο ομοσπονδιακός εισαγγελίας Μάικλ ΝτιΤζάκομο.

Για τις πράξεις του αυτές, ο Χάντι Μάταρ αντιμετωπίζει ποινή ως και ισόβιας κάθειρξης, υπενθύμισε το υπουργείο.

Η απαγγελία της ποινής του έχει προγραμματιστεί να γίνει την 3η Νοεμβρίου.

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