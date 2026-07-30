Ενέργεια: Πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές σε καύσιμα και ρεύμα τον Αύγουστο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Μεικτή εικόνα καταγράφεται στις τιμές καυσίμων, στο φυσικό αέριο και τη χονδρική τιμή ρεύματος.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Ουσιαστικά εάν δεν υπάρξουν ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις με την κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναμένεται να μειωθούν οι τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης.

Την ίδια στιγμή όμως, εξαιτίας της ανόδου της χονδρικής τιμής ρεύματος τον Ιούλιο, δεν αποκλείεται να υπάρξουν κάποιες αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος τον Αύγουστο. Κάτι το οποίο όμως θα φανεί από τις αποφάσεις που θα πάρουν οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας.

Καύσιμα

Η σημαντική αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, αναμένεται να οδηγήσει στις πρώτες μειώσεις στα καύσιμα τις επόμενες ημέρες, εφόσον δεν υπάρξουν νέες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές.

Σε εβδομαδιαία βάση, η μείωση προσεγγίζει το 6%, εξέλιξη που δημιουργεί προσδοκίες για αποκλιμάκωση και στις τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά.

Την ίδια στιγμή, από την 1η Αυγούστου αναμένεται νέα μείωση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης, η οποία εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 10 λεπτά ανά λίτρο, με την εφαρμογή της νέας κρατικής επιδότησης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Η πορεία των τιμών εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Εφόσον δεν υπάρξει νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές, οι μειώσεις αναμένεται να περάσουν σταδιακά στην αντλία από αύριο, Πέμπτη.

Προς το παρόν, πάντως, οι μέσες πανελλαδικές τιμές παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, με την αμόλυβδη να διαμορφώνεται στα 2,02 ευρώ και το πετρέλαιο κίνησης στα 2,05 ευρώ ανά λίτρο.

Ρεύμα

Την ίδια στιγμή οι καταναλωτές είναι πολύ πιθανόν να δουν ανατιμήσεις στα «πράσινα» τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας του Αυγούστου, καθώς καταγράφεται σημαντική άνοδος της χονδρεμπορικής τιμής τον Ιούλιο Μένει φυσικά να φανεί εάν οι εταιρείες προμήθειας συνεχίσουν να απορροφούν το αυξημένο κόστος ή περάσουν κάποιο μέρος από αυτός στα τιμολόγια.

Η μέση χονδρική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας τον Ιούλιο είναι κατά περίπου 20% μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή του Ιουνίου. Υπενθυμίζεται ότι και ο Ιούνιος είχε κινηθεί υψηλότερα από τον Μάιο.

Παρά την ανοδική πορεία της χονδρικής αγοράς, οι μεγάλοι προμηθευτές επέλεξαν τον Ιούλιο να διατηρήσουν σχεδόν αμετάβλητες τις χρεώσεις τους, απορροφώντας το μεγαλύτερο μέρος της προηγούμενης αύξησης του κόστους.

Η τελική εικόνα θα εξαρτηθεί και από την πορεία του φυσικού αερίου με προσεγγίζει τα 60 ευρώ ανά μεγαβατώρα, μετά την αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, θα πρέπει να επισημανθεί ότι παραδοσιακά ο Ιούλιος αποτελεί τον ακριβότερο μήνα του καλοκαιριού, λόγω της υψηλής ζήτησης που προκαλούν οι αυξημένες ανάγκες για κλιματισμό.

Εάν όμως οι ανακοινώσεις του Αυγούστου οδηγήσουν το βασικό πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ πάνω από τα 15 λεπτά ανά κιλοβατώρα, τότε είναι πιθανό να επανέλθει στο τραπέζι η συζήτηση για κρατική επιδότηση, εφόσον κριθεί ότι οι αυξήσεις επιβαρύνουν σημαντικά τα νοικοκυριά.