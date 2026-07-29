ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8% το ποσοστό της ανεργίας τον Ιούνιο

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε ότι το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε στο 8% τον Ιούνιο του 2026, σημειώνοντας μείωση σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025 αλλά αύξηση συγκριτικά με τον Μάιο του 2026. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 381.769 άτομα, ενώ οι απασχολούμενοι σε 4.389.230 άτομα, με στοιχεία να παρουσιάζονται αναλυτικά και για τις γυναίκες, τους άνδρες, καθώς και τα άτομα εκτός εργατικού δυναμικού.

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Oικονομία

ανεργία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε στο 8% τον Ιούνιο εφέτος, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ.
  • Οι άνεργοι ανήλθαν σε 381.769 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 58.363 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο 2025.
  • Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.389.230 άτομα, καταγράφοντας αύξηση κατά 53.413 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο 2025.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τα στοιχεία για την ανεργία στη χώρα μας έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ.

Το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε στο 8% τον Ιούνιο εφέτος, έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,2% τον Ιούνιο 2025 και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 7,8% τον Μάιο 2026.

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 381.769 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 58.363 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο 2025 (13,3%) και αύξηση κατά 12.345 άτομα σε σχέση με τον Μάιο 2026 (3,3%).

Στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 10,4% από 11,2% τον Ιούνιο πέρυσι και στους άνδρες σε 6% από 7,6%.

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού από την ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.389.230 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 53.413 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο 2025 (1,2%) και αύξηση κατά 16.465 άτομα σε σχέση με τον Μάιο 2026 (0,4%).

Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 2.941.499, σημειώνοντας μείωση κατά 36.988 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025 (-1,2%) και μείωση κατά 33.042 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2026 (-1,1%).

Δείτε αναλυτικά εδώ τα στοιχεία 

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