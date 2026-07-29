Βουλή: Κληρώθηκε αναπληρωματικό μέλος του Δικαστικού Συμβουλίου για τον Χρήστο Τριαντόπουλο

Σε επαναληπτική κλήρωση ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής, κληρώθηκε αναπληρωματικό μέλος του Δικαστικού Συμβουλίου για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, για την ενδεχόμενη τέλεση παράβασης καθήκοντος. Ως αναπληρωματικό μέλος κληρώθηκε η δικαστής Φραντζέσκα Γιαννάκου, από τον κατάλογο που απέστειλε το Συμβούλιο της Επικρατείας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε επαναληπτική κλήρωση ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής κληρώθηκε ένα αναπληρωματικό μέλος του Δικαστικού Συμβουλίου για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου.
  • Η δίωξη αφορά την ενδεχόμενη τέλεση της αξιόποινης πράξης της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ) κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 03-03-2023 και 06-03-2023.
  • Εκ του καταλόγου που απέστειλε το ΣτΕ κληρώθηκε αναπληρωματικό μέλος η δικαστής Φραντζέσκα Γιαννάκου, στο δικαστικό συμβούλιο για την υπόθεση Τριαντόπουλου.

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Σε επαναληπτική κλήρωση ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής κληρώθηκε ένα αναπληρωματικό μέλος του Δικαστικού Συμβουλίου, για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του πρώην υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Χρήστου Τριαντόπουλου, για την ενδεχόμενη τέλεση της αξιόποινης πράξης της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ) κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 03-03-2023 και 06-03-2023 από τον ως άνω πρώην υφυπουργό κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Εκ του καταλόγου που απέστειλε το ΣτΕ κληρώθηκε αναπληρωματικό μέλος η δικαστής Φραντζέσκα Γιαννάκου, στο δικαστικό συμβούλιο για την υπόθεση Χρήστου Τριαντόπουλου.

Πηγή: ΑΠΕ

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