DJ Kavinsky: Έρευνα για τον θάνατο του 50χρονου – Η τελευταία εμφάνιση στη συναυλία του The Weeknd

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Ο Γάλλος DJ Kavinsky βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του την Τρίτη 28 Ιουλίου. Η γαλλική σκηνή ηλεκτρονικής μουσικής βυθίζεται στο πένθος. Ο 50χρονος καλλιτέχνης, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Vincent Belorgey, έγινε γνωστός στις αρχές της δεκαετίας του 2010 με το κομμάτι του “Nightcall”.

Έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου, σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού.

Δεν εντοπίστηκαν ύποπτα αντικείμενα στον τόπο του συμβάντος από τους πρώτους ανταποκριτές.

Μακρόν: «Πηγή γαλλικής υπερηφάνειας»

Ήταν με το EP του που κυκλοφόρησε το 2010 με τίτλο Nightcall, σε συνεργασία με τον Guy-Manuel de Homem-Christo, ένα από τα δύο μέλη των Daft Punk, που έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό, κυρίως χάρη στη χρήση του κομματιού για το soundtrack της ταινίας Drive με τον Ryan Gosling.

Είχε επαναλάβει το τραγούδι το 2024 μαζί με την Angèle και το συγκρότημα Phoenix για την τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

«Με τον ξαφνικό θάνατο του Καβίνσκι, η Γαλλία έχασε μια από τις πιο μοναδικές φωνές της», αντέδρασε η υπουργός Πολιτισμού Κατρίν Πεγκάρ στο X.



Στον λογαριασμό του στο Facebook , ο Εμανουέλ Μακρόν αντέδρασε επίσης στον θάνατο του καλλιτέχνη, δηλώνοντας ότι ήταν «πηγή γαλλικής υπερηφάνειας».

Τελευταία δημόσια εμφάνιση στη συναυλία του The Weeknd στο Παρίσι στις 10 Ιουλίου

Ο Καβίνσκι εμφανίστηκε τελευταία φορά δημόσια στη συναυλία του The Weeknd στο Stade de France στο Παρίσι στις 10 Ιουλίου.

Ο DJ άνοιξε την παράσταση για τον καλλιτέχνη, ο οποίος στη συνέχεια του απέτισε φόρο τιμής στη σκηνή. Ο The Weeknd είπε δεν θα υπήρχε «χωρίς το Παρίσι, χωρίς τους Daft Punk, χωρίς τους Justice, χωρίς τον Kavinsky, χωρίς τη Charlotte Gainsbourg, χωρίς τον Gaspar Noé».



Οι Kavinsky και The Weeknd έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν στο κομμάτι Odd Look, το οποίο περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του DJ OutRun, το οποίο κυκλοφόρησε το 2013.