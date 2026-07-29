Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Μεσσηνία – Επιχειρούν και 6 εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7) σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας. Για την κατάσβεση επιχειρούν 40 πυροσβέστες με πεζοπόρο τμήμα και 13 οχήματα, ενώ συνδράμουν 5 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο και υδροφόρες του Δήμου Τριφυλίας. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

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ελικόπτερο - φωτιά - πυροσβεστική
φωτογραφία αρχείου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7) σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας.
  • Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 13 οχήματα και ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
  • Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του Δήμου Τριφυλίας, ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7) σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:15 και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 40 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν, επίσης, υδροφόρες του Δήμου Τριφυλίας.

Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας.

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