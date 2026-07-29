Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Μεσσηνία – Επιχειρούν και 6 εναέρια μέσα

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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7) σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:15 και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 40 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν, επίσης, υδροφόρες του Δήμου Τριφυλίας.

Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας.