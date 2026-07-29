Πάρος: Βελτιωμένη εικόνα με διάσπαρτες εστίες – Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε σε έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων

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Διάσπαρτες εστίες υπάρχουν στη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη στην Πάρο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική, επιχειρούν 86 πυροσβέστες με 4 ομάδες δασοκομάντος της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. από την Αττική και 24 οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος, συμπεριλαμβανομένων των δυνάμεων που μετέβησαν ακτοπλοϊκώς σήμερα από Αττική.

Από αέρος επιχειρούν περιοδικά 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν Εθελοντές, καθώς και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και 1 μηχάνημα έργου.

Την επιχείρηση συντονίζει ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.

Αυτή τη στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιείται διαβροχή στην περίμετρο της πυρκαγιάς.

Υπενθυμίζεται ότι:

σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, το νησί της Πάρου έχει υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί τέσσερα μηνύματα από το 112.

Σήμερα 29 Ιουλίου 2026 στις 02:10 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι και Άσπρο Χωριό με κατεύθυνση προς Δρυό και στις 01:31 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Αγκαιριά με κατεύθυνση προς την παραλία Αλυκή.

Χθες, Τρίτη 28 Ιουλίου 2026, στις 14:42, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις ευρύτερες περιοχές των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζά προς την Αλυκή, και στις 15:28 κλήθηκαν όσοι βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή Καμάρι να απομακρυνθούν επίσης προς την Αλυκή.

Τα θερμά σημεία της δασικής πυρκαγιάς στην Πάρο

Σύμφωνα με το Meteo, στην παρακάτω εικόνα αποτυπώνονται τα θερμά σημεία που ανίχνευσε το όργανο VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) των δορυφόρων πολικής τροχιάς SUOMI, NOAA-20 και NOAA-21 τις τελευταίες 24 ώρες πάνω από την δασική πυρκαγιά της Πάρου, καθώς και οι ριπές ανέμου την Τετάρτη 29/07 (μέχρι και τις 11:00), από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Με βάση την χωρική κατανομή των θερμών σημείων εκτιμάται ότι η έκταση που έχει επηρεαστεί ανέρχεται περίπου στα 10.000 στρ.