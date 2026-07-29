Πάρος: Βελτιωμένη η εικόνα της μεγάλης φωτιάς – Φόβος για ενίσχυση των ανέμων και αναζωπυρώσεις

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Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση, στο Καμπί της Πάρου.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννη Αρτοποιό, μετά την ολονύχτια μάχη των δυνάμεων πυρόσβεσης, σε μία δύσκολη, όπως τη χαρακτήρισε πυρκαγιά, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ωστόσο, οι δυνάμεις δεν εφησυχάζουν και παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται ενίσχυση των ανέμων και υπάρχει ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων.

Μιλώντας στο ΕΡΤNews, ο κ. Αρτοποιός υπενθύμισε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο απορριμμάτων και επεκτάθηκε προς το νότιο τμήμα του νησιού, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στο νησί βρίσκονται 86 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες δασοκομάντος, 24 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και υδροφόρες του Δήμου Πάρου και εθελοντών, ενώ από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα επιχειρούν δύο αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει συντονιστικό ρόλο.

«Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο»

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής τόνισε ότι η εικόνα στο πεδίο είναι πλέον αισθητά καλύτερη, καθώς η ολονύχτια μάχη των πυροσβεστών απέτρεψε την επέκταση της φωτιάς.

«Αυτή τη στιγμή στην Πάρο δεν υπάρχει ουσιαστικά ενεργό μέτωπο. Υπάρχουν καπνογόνα σημεία και διάσπαρτες εστίες εντός της περιμέτρου που έχει ορίσει το Πυροσβεστικό Σώμα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, βασικός επιχειρησιακός στόχος είναι να παραμείνουν οι εστίες εντός της περιμέτρου που έχει ήδη διαμορφωθεί.

Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, ο κ. Αρτοποιός υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, καθώς οι καιρικές συνθήκες παραμένουν δυσμενείς.

«Αυτό που μας προκαλεί ανησυχία είναι οι καιρικές συνθήκες, αλλά και το δύσκολο ανάγλυφο με τις χαράδρες και τα διάσελα, όπου μπορεί να παραμείνουν μικρές εστίες που με την ενίσχυση των ανέμων να εξελιχθούν σε αναζωπυρώσεις», ανέφερε.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι αυτή τη στιγμή κάποιος οικισμός, ενώ όλες οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις θα παραμείνουν στο πεδίο μέχρι την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Η φωτιά έχει προκαλέσει υλικές καταστροφές, όπως διευκρίνισε, ωστόσο η πλήρης αποτίμησή τους θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης κατάσβεσης, καθώς προτεραιότητα παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής και ο πλήρης έλεγχος της φωτιάς.

Ενισχύσεις από τη Ραφήνα

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, στην Πάρο μεταβαίνουν επιπλέον 20 πυροσβέστες με υδροφόρα οχήματα από τη Ραφήνα, προκειμένου να ενισχύσουν τις ήδη ισχυρές δυνάμεις που επιχειρούν στο νησί.

Όπως σημείωσε, η μεταφορά προσωπικού στα νησιά απαιτεί χρόνο λόγω των θαλάσσιων μετακινήσεων, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία για την ασφαλή ολοκλήρωση της επιχείρησης.

Έκκληση για αυξημένη προσοχή

Απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, υπενθυμίζοντας ότι αρκετές περιοχές της χώρας βρίσκονται σήμερα σε κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 4.

Κάλεσε τους πολίτες να μην πραγματοποιούν θερμές εργασίες στην ύπαιθρο, όπως ηλεκτροσυγκολλήσεις ή καύσεις, ενώ απηύθυνε ειδική σύσταση και προς τους μελισσοκόμους και όσους δραστηριοποιούνται σε αγροτικές περιοχές.