Περιστέρι: Τι απαντά το ψητοπωλείο για τα 9 ύποπτα κρούσματα σαλμονέλας – «Δεν προκύπτει ένδειξη παρουσίας του βακτηρίου»

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Ανακοίνωση για τα εννέα ύποπτα για σαλμονέλα κρούσματα μετά την κατανάλωση γύρου κοτόπουλου εξέδωσε το ψητοπωλείο στο Περιστέρι, όπου έφαγαν οι ασθενείς, σημειώνοντας ότι από τις έως τώρα έρευνες δεν προκύπτει ένδειξη παρουσίας του βακτηρίου.

«Από την πρώτη στιγμή συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε απαραίτητο στοιχείο, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της διερεύνησης και της ιχνηλάτησης.

Στο μεταξύ, έχουν προκύψει τα πρώτα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων και, από μια πρώτη αξιολόγηση, δεν προκύπτει ένδειξη παρουσίας σαλμονέλας. Ωστόσο, η διαδικασία των ελέγχων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και αναμένουμε τα επίσημα τελικά αποτελέσματα, τα οποία και μόνο μπορούν να οδηγήσουν σε ασφαλή και τεκμηριωμένα συμπεράσματα», τονίζεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι ο συναγερμός σήμανε την Δευτέρα, όταν εννέα άτομα προσήλθαν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας με συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για επτά ενήλικες και δύο παιδιά, τα οποία είχαν καταναλώσει γεύμα από το ίδιο κατάστημα εστίασης. Όλοι εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, όπως πυρετό, εμετούς και διάρροια.

Τα δείγματα της τροφής που κατανάλωσαν βρίσκονται στο μικροσκόπιο, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων για να διευκρινιστεί η ακριβής αιτία. Οι αρμόδιες Αρχές αναζητούν την πηγή της μόλυνσης.

Η ανάρτηση του ψητοπωλείου

Αναλυτικά, το ψητοπωλείο αναφέρει σε ανακοίνωσή του τα εξής:

«Αγαπητοί πελάτες, με αίσθημα ευθύνης και απόλυτο σεβασμό προς την υγεία και την ασφάλεια της πολυπληθούς πελατείας μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις πρόσφατες αναφορές που αφορούν τον γύρο κοτόπουλου της επιχείρησής μας.

Από την πρώτη στιγμή συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε απαραίτητο στοιχείο, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της διερεύνησης και της ιχνηλάτησης.

Στο μεταξύ, έχουν προκύψει τα πρώτα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων και, από μια πρώτη αξιολόγηση, δεν προκύπτει ένδειξη παρουσίας σαλμονέλας. Ωστόσο, η διαδικασία των ελέγχων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και αναμένουμε τα επίσημα τελικά αποτελέσματα, τα οποία και μόνο μπορούν να οδηγήσουν σε ασφαλή και τεκμηριωμένα συμπεράσματα.

Μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας, θεωρούμε σημαντικό να μην υιοθετούνται εικασίες ή αναπόδεικτοι ισχυρισμοί που μπορεί να δημιουργήσουν σύγχυση ή να αδικήσουν ανθρώπους και επιχειρήσεις.

Για εμάς, η εμπιστοσύνη των πελατών μας είναι η μεγαλύτερη αξία. Για τον λόγο αυτό συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε με απόλυτη συνέπεια όλα τα προβλεπόμενα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και θα ενημερώσουμε υπεύθυνα το κοινό μόλις υπάρξουν τα επίσημα τελικά αποτελέσματα. Σας ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση, την ψυχραιμία και την εμπιστοσύνη σας».