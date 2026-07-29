Δολοφονία διασώστριας στη Σύρο: Σε κατ’ οίκον περιορισμό ο δράστης, ελεύθερη με όρους η σύζυγός του – Οι απολογίες τους και οι έρευνες των Αρχών

Σε κατ’ οίκον περιορισμό θα παραμείνει ο 40χρονος δράστης της δολοφονίας της διασώστριας του ΕΚΑΒ, στη Σύρο, μέχρι το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών να αποφασίσει για την ποινική του μεταχείριση.

Ο 40χρονος απολογήθηκε χθες στην ανακρίτρια και ανέπτυξε τους δικούς του ισχυρισμούς για τα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του μοιραίου επεισοδίου που έλαβε χώρα μέρα μεσημέρι, την Πέμπτη (23/7).

Ωστόσο, η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας διαφώνησαν για την μεταχείρισή του, καθώς η πρώτη έκρινε ότι θα πρέπει να προφυλακιστεί, ενώ ο δεύτερος εισηγήθηκε να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους για την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης.

Ως εκ τούτου, τη λύση θα δώσει το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, το οποίο θα αποφασίσει τελικά εάν θα προφυλακιστεί ο 40χρονος ή όχι. Έως τότε, ο 40χρονος θα παραμείνει υπό κράτηση.

Η 30χρονη σύζυγός του, η οποία επίσης απολογήθηκε την Τρίτη (28/7) για την κατηγορία της συνέργειας στην ανθρωποκτονία, αφέθηκε ελεύθερη με τους περιοριστικούς όρους της υποχρεωτικής εμφάνισης στο οικείο αστυνομικό τμήμα την πρώτη ημέρα κάθε μήνα και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από τις απολογίες του ζευγαριού έγινε αναπαράσταση των γεγονότων στο σπίτι, όπου έγινε το έγκλημα, παρουσία της ανακρίτριας, του εισαγγελέα και των δύο κατηγορουμένων.

Τι υποστήριξε η 30χρονη

Η σύζυγος του δράστη υποστήριξε στην απολογία της, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ότι άνοιξε την πόρτα του σπιτιού της και αντίκρισε τη 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ να φορά σκουρόχρωμα ρούχα, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και να κρατά μαχαίρι.

Φέρεται να είπε πως φοβήθηκε ότι κινδυνεύει η ζωή της και άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Τότε, ο σύζυγός της, που βρισκόταν στο εσωτερικό του σπιτιού, άκουσε τις φωνές και έσπευσε να τη βοηθήσει. Η κατηγορούμενη επανέλαβε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τον ισχυρισμό που είχε προβάλει και στην προανακριτική διαδικασία, ότι τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της ενήργησαν σε κατάσταση άμυνας, θεωρώντας πως επρόκειτο για άγνωστο άτομο, που επιχειρούσε να εισβάλει στην κατοικία τους.

Η απολογία του δράστη

Από την πλευρά του, ο 40χρονος περιέγραψε τα όσα συνέβησαν την ημέρα του εγκλήματος, αναφέροντας αρχικά στην απολογία του ότι τραυμάτισε την διασώστρια με ένα μαχαίρι που βρισκόταν στο τραπέζι, ενώ εκείνος έτρωγε, υποστηρίζοντας ότι στη συνέχεια την καταδίωξε μέχρι τις σκάλες του σπιτιού.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως υποστήριξε ότι, όταν η 42χρονη νοσηλεύτρια κατέρρευσε λίγα μέτρα από την είσοδο, έσκυψε πάνω της για να αφαιρέσει την κουκούλα που φορούσε, προκειμένου να διαπιστώσει την ταυτότητά της. Όπως ανέφερε, αρχικά πίστεψε ότι επρόκειτο για γνωστή του γυναίκα, ενώ όταν αντιλήφθηκε ότι ήταν η διασώστρια του ΕΚΑΒ, υπέστη σοκ.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, ο 40χρονος φέρεται να είπε στην απολογία του: «Εγώ μόλις είχα γυρίσει και η γυναίκα μου, μου είχε βάλει να φάω. Έκοβα τυρί εκείνη την ώρα και τότε έφτασε στο σπίτι η 41χρονη. Νόμιζε πως η γυναίκα μου ήταν μόνη της. Έβαλε το αυτί της στην πόρτα για να ακούσει τι γίνεται μέσα, όμως εκείνη την ώρα έτρωγα και γι’ αυτό δεν άκουσε συνομιλίες. Τότε χτύπησε το κουδούνι. Η γυναίκα μου μισάνοιξε την πόρτα και εκείνη με ορμή μπήκε μέσα. Έκανε κίνηση με το μαχαίρι προς την κοιλιά της γυναίκας μου και μετά άρχισε να διασπαθίζει το μαχαίρι προς τα εμένα και προσπάθησε να με χτυπήσει στο λαιμό. Τότε έκανα περιστροφή στο χέρι μου και τη χτύπησα από πίσω».

Αναζητούν το κίνητρο της επίθεσης οι Αρχές

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαλευκάνουν όλες τις πτυχές της υπόθεσης, εστιάζοντας στις ψηφιακές συσκευές του ζευγαριού, εξετάζοντας τις μεταξύ τους επικοινωνίες πριν από το περιστατικό, καθώς και το υλικό από την κάμερα ασφαλείας της κατοικίας τους.

Περισσότερο φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει και η άρση τηλεφωνικού απορρήτου των τριών εμπλεκομένων στην θλιβερή υπόθεση και να εντοπίσουν το κίνητρο της επίθεσης.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται επτά κρίσιμα δευτερόλεπτα, που δεν έχουν καταγραφεί στο βιντεοληπτικό υλικό. Το χρονικό αυτό κενό αφορά το διάστημα από τη στιγμή που η διασώστρια του ΕΚΑΒ εισέρχεται στην οικία μέχρι να εμφανιστεί στην κάμερα να απομακρύνεται, τρέχοντας. Οι αστυνομικές αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη σε αυτό το διάστημα, προκειμένου να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 41χρονη.

Στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας βρίσκεται, επίσης, και μια διάρρηξη που φέρεται να είχε συμβεί στο σπίτι του ζευγαριού λίγες μέρες πριν τη δολοφονία της 41χρονης.

Το χρονικό

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας, όλα ξεκίνησαν στις πέντε παρά είκοσι το απόγευμα της 23ης Ιουλίου, όταν ο 40χρονος επέστρεψε στο σπίτι του. Ύστερα από 15 λεπτά έφτασε στην οικία και η σύζυγός του. Λίγα λεπτά αργότερα η διασώστρια, μεταμφιεσμένη, εμφανίστηκε στην είσοδο του σπιτιού του ζευγαριού.

Η διασώστρια εισέβαλε στο εσωτερικό, ενώ ακούστηκαν ουρλιαχτά. Μέσα σε 7 δευτερόλεπτα βγήκε από το σπίτι και άρχισε να τρέχει.

Ο 40χρονος την καταδίωξε, πέταξε μία καρέκλα προς το μέρος της, ενώ στο χέρι του φάνηκε να κρατά και ένα κουζινομάχαιρο. Η σύζυγός του έντρομη καλούσε σε βοήθεια.

«Μου είπε, “να πάω προς τα κάτω να βοηθήσω τον Αντώνη γρήγορα, γιατί κάποιος μπήκε στο σπίτι μας μάλλον για να μας κλέψει, πρόσεχε έχει μαχαίρι”. Έτρεξα και εγώ τα σκαλοπάτια και σε απόσταση λίγων μέτρων είδα τον Αντώνη να βρίσκεται πάνω από ένα άτομο προσπαθώντας να το ακινητοποιήσει», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας.

Η κάμερα κατέγραψε μόνο την αρχή της καταδίωξης. Η 41χρονη διασώστρια εντοπίστηκε περίπου 75 μέτρα μακριά, θανάσιμα τραυματισμένη, με πισώπλατη μαχαιριά.

«Ο Α. τον είχε σαν κεφαλοκλείδωμα και κρατούσε το χέρι σε απόσταση γιατί το άτομο το οποίο ήταν ακινητοποιημένο σε αυτό είχε ένα πολύ μεγάλο μαχαίρι», πρόσθεσε ο αυτόπτης μάρτυρας.