Πετρέλαιο: Οι τιμές εκτοξεύονται μετά την αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων από τις ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 3% στις ασιατικές αγορές, μετά την ανακοίνωση του στρατού των ΗΠΑ για αναχαίτιση ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων που στόχευαν αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή. Αυτό σηματοδοτεί την πρώτη αναζωπύρωση εχθροπραξιών μεταξύ των δύο χωρών έπειτα από περίοδο σχετικής ηρεμίας, με τις τιμές του WTI και του Brent να καταγράφουν σημαντική άνοδο.

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Oικονομία

Άνοδος στην τιμή πετρελαίου
Πηγή: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονταν κατά 3% και πλέον τις πρώτες πρωινές ώρες, έπειτα από την ανακοίνωση του στρατού των ΗΠΑ περί αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν.
  • Πρόκειται για την πρώτη αναζωπύρωση των εχθροπραξιών ανάμεσα στις δυο χώρες έπειτα από μερικές ημέρες σχετικής ηρεμίας.
  • Η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας αργού WTI κατέγραφε άνοδο 3,67% στα 82,17 δολάρια, ενώ αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας άνοδο 3,39% στα 86,94 δολάρια.

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Οι τιμές του πετρελαίου, αυξάνονταν κατά 3% και πλέον τις πρώτες πρωινές ώρες, λίγη ώρα μετά την έναρξη των συναλλαγών στις ασιατικές αγορές, έπειτα από την ανακοίνωση του στρατού των ΗΠΑ, περί αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων, που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον βάσεών του στη Μέση Ανατολή, την πρώτη αναζωπύρωση των εχθροπραξιών ανάμεσα στις δυο χώρες, έπειτα από μερικές ημέρες, σχετικής ηρεμίας.

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Η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας αργού WTI κατέγραφε άνοδο 3,67% στα 82,17 δολάρια κι αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας διεθνούς αναφοράς, άνοδο 3,39% στα 86,94 δολάρια, ενώ είχαν υποχωρήσει τα τελευταία 24ωρα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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