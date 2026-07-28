«Γκαζιάρηδες… προσοχή»: Τα πρόστιμα για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας – Πότε αφαιρείται το δίπλωμα, τι ισχύει σε περίπτωση υποτροπής

Το καλοκαιράκι προχωρά αλλά στον δρόμο κατά την οδήγηση χρειάζεται αυξημένη προσοχή και τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Εκτός από τον κίνδυνο για τροχαία ατυχήματα ή δυστυχήματα, κινδυνεύετε να “χάσετε” δίπλωμα και πινακίδες αν δεν τηρείτε όσα πρέπει. Τι θα συμβεί αν υπερβείτε τα όρια ταχύτητας;
Για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας τα πρόστιμα αρχίζουν από 150 ευρώ αν αντί για το όριο των 100 χιλιομέτρων η ταχύτητα φτάσει τα 120, ενώ αφαίρεση άδειας οδήγησης ακολουθεί στις εξής περιπτώσεις:
- Εάν το όριο ξεπεράσει τα 20 χιλιόμετρα το πρόστιμο είναι στα 150 ευρώ και η αφαίρεση του διπλώματος ισχύει για 20 μέρες.
- Αν ξεπεραστεί το όριο ταχύτητας των 30 χιλιομέτρων, το πρόστιμο είναι 350 ευρώ και η αφαίρεση της άδειας οδήγησης είναι για ένα μήνα.
- Για πάνω από 50 χιλιόμετρα από το όριο, τότε είναι 700 ευρώ το πρόστιμο και η αφαίρεση της άδειας οδήγησης ισχύει για 2 μήνες.
- Αν η ταχύτητα είναι πάνω από 200 χιλιόμετρα, το πρόστιμο είναι 2.000 ευρώ και η αφαίρεση της άδειας οδήγησης είναι για 1 χρόνο.
Τα κινητά ραντάρ της Τροχαίας σε κάποια σημεία είναι σταθερά και οι περισσότεροι υποψιάζονται πού είναι τα μπλόκα, αλλά από τις κάμερες που σίγουρα καταγράφεται η παράβαση, ακολουθεί ειδοποίηση μέσα σε λίγα λεπτά στο κινητό τηλέφωνο αλλά και στην προσωπική θυρίδα του gov.gr.
Eνάντια σε ρουσφέτια και σβήσιμο κλήσεων, είναι η ψηφιακή ένσταση των παραβάσεων καθώς δεν υπάρχει η επαφή του παραβάτη με κάποιον από το αστυνομικό τμήμα.
Υποτροπή: Το πρόστιμο πολλαπλασιάζεται
Η υποτροπή ισχύει για 5 χρόνια και προβλέπει ότι εάν συμβεί η ίδια παράβαση εντός 5ετίας, το πρόστιμο πολλαπλασιάζεται όπως πολλαπλασιάζονται και οι μήνες αφαίρεσης της άδειας οδήγησης, σύμφωνα με το ERTNews.
- Αν κάποιος υπερβαίνει το όριο κατά 50 χιλιόμετρα δεύτερη φορά μέσα στην 5ετία, τότε το πρόστιμο είναι 1000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 6 μήνες.
- Αν πάλι έχουμε τρίτη φορά για το ίδιο παράπτωμα το πρόστιμο ανεβαίνει στις 2.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για έναν χρόνο.
- Αν κάποιος κινείται άνω των 200 χιλιομέτρων και πιαστεί για δεύτερη φορά, τότε το πρόστιμο αγγίζει τις 4000 ευρώ
- Η 3η φορά είναι 8000 ευρώ και αφαίρεση για 4 χρόνια.
- Αν κάποιος δηλαδή «πιαστεί» από την Τροχαία 3η φορά στην 5ετία να πηγαίνει πάνω από 200 χιλιόμετρα, το πρόστιμο μπορεί να είναι ακριβότερο από την αξία του αυτοκινήτου.