Νέα Σμύρνη: Συνελήφθη 23χρονος τράπερ έπειτα από καταδίωξη – Είναι γιος γνωστού ηθοποιού

Ο 23χρονος τράπερ, γιος γνωστού ηθοποιού, συνελήφθη στη Νέα Σμύρνη έπειτα από καταδίωξη, καθώς δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου αστυνομικών. Στον σωματικό έλεγχο εντοπίστηκε ένα κατσαβίδι, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί δικογραφία για απείθεια και παραβίαση του νόμου περί όπλων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθη ο γιος γνωστού ηθοποιού, 23χρονος τράπερ, έπειτα από καταδίωξη αστυνομικών στη Νέα Σμύρνη.
  • Ο νεαρός δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου, ανέπτυξε ταχύτητα και εγκατέλειψε τη μηχανή του προσπαθώντας να διαφύγει.
  • Στον σωματικό έλεγχο που τού έγινε, εντοπίστηκε ένα κατσαβίδι, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί δικογραφία για απείθεια και παραβίαση του νόμου περί όπλων.

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Συνελήφθη ο γιος γνωστού ηθοποιού καθώς δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου αστυνομικών στη Νέα Σμύρνη.

Ο 23χρονος τράπερ επέβαινε σε μηχανή και στην οδό Αιγαίου, όπου βρισκόταν και περιπολικό, οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει. Εκείνος όχι μόνο δεν το έκανε, αλλά ανέπτυξε ταχύτητα και έφυγε από το σημείο.

Λίγα μέτρα παρακάτω εγκατέλειψε τη μηχανή και άρχισε να τρέχει ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν. Στον σωματικό έλεγχο που τού έγινε, εντοπίστηκε ένα κατσαβίδι.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και παραβίαση του νόμου περί όπλων.

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