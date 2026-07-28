Σάκης Κατσούλης – Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Για μπάνιο στη θάλασσα με τον γιο τους – Οι τρυφερές φωτογραφίες

Το πρώτο τους καλοκαίρι ως γονείς, ζουν ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η influencer και επιχειρηματίας έφερε στον κόσμο τον καρπό του έρωτά τους, στις 6 Ιουνίου του 2026.

Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, το αγαπημένο ζευγάρι βρέθηκε στη παραλία και απόλαυσε για πρώτη φορά τα καταγάλανα νερά μαζί με το μωρό του. Μάλιστα, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης δημοσίευσαν ορισμένα στιγμιότυπα από εκείνη τη στιγμή, στους λογαριασμούς που διατηρούν στο Instagram.

Στην ασπρόμαυρη φωτογραφία που ανήρτησε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, απεικονίζεται μέσα στη θάλασσα. Η γλυκιά μητέρα κρατάει προστατευτικά το μωρό της, του οποίου τα χαρακτηριστικά έχει καλύψει, προσθέτοντας μία λευκή καρδιά emoji στο πρόσωπό του.

Από την πλευρά του, ο Σάκης Κατσούλης έχει δημοσιεύσει μία δική του φωτογραφία με τον γιο τους, από τον χρόνο που πέρασαν στη παραλία.

Ο ευτυχισμένος πατέρας έχει γράψει στο story του: «Το πρώτο μας..!! Η απόλυτη ευτυχία..!!».