Σάκης Κατσούλης – Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Για μπάνιο στη θάλασσα με τον γιο τους – Οι τρυφερές φωτογραφίες

Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη βιώνουν το πρώτο τους καλοκαίρι ως γονείς, καθώς η influencer και επιχειρηματίας έφερε στον κόσμο τον γιο τους στις 6 Ιουνίου 2026. Το αγαπημένο ζευγάρι απόλαυσε το πρώτο του μπάνιο στη θάλασσα με το μωρό του τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, δημοσιεύοντας σχετικά στιγμιότυπα στους λογαριασμούς τους στο Instagram.

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Σάκης Κατσούλης Μαριαλένα Ρουμελιώτη
Φωτογραφία: Instagram/sakiskats
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σάκης Κατσούλης και Μαριαλένα Ρουμελιώτη ζουν το πρώτο τους καλοκαίρι ως γονείς, καθώς η influencer έφερε στον κόσμο τον καρπό του έρωτά τους στις 6 Ιουνίου του 2026.
  • Το ζευγάρι βρέθηκε στη παραλία τη Δευτέρα 27 Ιουλίου και απόλαυσε για πρώτη φορά τα καταγάλανα νερά μαζί με το μωρό του.
  • Δημοσίευσαν στιγμιότυπα από την τρυφερή στιγμή στο Instagram, με τον Σάκη Κατσούλη να γράφει στο story του: «Το πρώτο μας..!! Η απόλυτη ευτυχία..!!».

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Το πρώτο τους καλοκαίρι ως γονείς, ζουν ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η influencer και επιχειρηματίας έφερε στον κόσμο τον καρπό του έρωτά τους, στις 6 Ιουνίου του 2026.

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Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, το αγαπημένο ζευγάρι βρέθηκε στη παραλία και απόλαυσε για πρώτη φορά τα καταγάλανα νερά μαζί με το μωρό του. Μάλιστα, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης δημοσίευσαν ορισμένα στιγμιότυπα από εκείνη τη στιγμή, στους λογαριασμούς που διατηρούν στο Instagram.

Στην ασπρόμαυρη φωτογραφία που ανήρτησε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, απεικονίζεται μέσα στη θάλασσα. Η γλυκιά μητέρα κρατάει προστατευτικά το μωρό της, του οποίου τα χαρακτηριστικά έχει καλύψει, προσθέτοντας μία λευκή καρδιά emoji στο πρόσωπό του.

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Από την πλευρά του, ο Σάκης Κατσούλης έχει δημοσιεύσει μία δική του φωτογραφία με τον γιο τους, από τον χρόνο που πέρασαν στη παραλία.

Ο ευτυχισμένος πατέρας έχει γράψει στο story του: «Το πρώτο μας..!! Η απόλυτη ευτυχία..!!». 

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