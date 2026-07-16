Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Σάκης Κατσούλης: Πήραν την ευχή για τον 40 ημερών γιο τους

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Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης πήραν την ευχή για τον νεογέννητο γιο τους, ο οποίος συμπλήρωσε τις πρώτες 40 ημέρες της ζωής του.

Το ζευγάρι δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα οικογενειακό στιγμιότυπο έξω από την εκκλησία, λίγα λεπτά μετά την τέλεση της ευχής. Στη φωτογραφία, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης ποζάρουν χαμογελαστοί, κρατώντας στην αγκαλιά τους τον γιο τους.

Η ανάρτηση της Μαριαλένας Ρουμελιώτη

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη συνόδευσε τη φωτογραφία με το μήνυμα: «40 μέρες μαζί σου… Σήμερα πήραμε την ευχή μας».

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης έγιναν για πρώτη φορά γονείς στις αρχές Ιουνίου και έκτοτε μοιράζονται στιγμές από τη νέα καθημερινότητά τους με τον γιο τους.