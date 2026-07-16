WSJ: Ο Τραμπ εξετάζει νέες επιχειρήσεις κατά του Ιράν – Το σχέδιο για το νησί Χαργκ και η απάντηση της Τεχεράνης

Σε φάση επικίνδυνης κλιμάκωσης, εισέρχεται η κρίση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επέκτασης των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, μετά από μια σειρά κρίσιμων συναντήσεων με ανώτατους αξιωματούχους εθνικής ασφάλειας στον Λευκό Οίκο.



Οι επιλογές που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι της Ουάσινγκτον, είναι εξαιρετικά δυναμικές. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, στα σχέδια περιλαμβάνεται η εντατικοποίηση των αεροπορικών επιδρομών εναντίον νέων στόχων και στρατηγικών ενεργειακών εγκαταστάσεων. Παράλληλα, εξετάζεται ένα εξαιρετικά πολύπλοκο πλήγμα στο υπόγειο σύμπλεγμα «Monte del Piccone», το οποίο θεωρείται ότι συνδέεται στενά με το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας, καθώς και η πιθανότητα αποστολής χερσαίων δυνάμεων για την κατάληψη του νησιού Χαρκ, του σημαντικότερου πετρελαϊκού τερματικού σταθμού του Ιράν, αλλά και άλλων στρατηγικών νησίδων στα Στενά του Ορμούζ.

Πιέσεις στον Λευκό Οίκο και πολεμικός σχεδιασμός

Η συζήτηση αυτή διεξήχθη σε ανώτατο επίπεδο στην Αίθουσα Επιχειρήσεων (Situation Room), όπου ο πρόεδρος Τραμπ, ανέλυσε τα δεδομένα με τον Αντιπρόεδρο Τζέιμς Ντέιβιντ Βανς, τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Παρόλο που ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει λάβει ακόμη την τελική του απόφαση, συνεχίζοντας θεωρητικά να προκρίνει μια διπλωματική διέξοδο, η στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και οι συνεχιζόμενες ιρανικές επιθέσεις στη διεθνή ναυσιπλοΐα τον ανάγκασαν να ζητήσει από τους συμβούλους του πιο επιθετικά σενάρια πίεσης προς το καθεστώς.

JUST IN: Iran has asked Yemen’s Houthi to prepare to close Red Sea oil shipping routes if the United States attacks Iran’s power infrastructure – Reuters pic.twitter.com/O4NQP44VGf — Current Report (@Currentreport1) July 16, 2026



Την ίδια ώρα, η ένταση στο πεδίο επιχειρήσεων παραμένει στα ύψη. Ο αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε ότι προχώρησε σε δύο νέα κύματα αεροπορικών πληγμάτων με στόχο να περιορίσει τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ. Στο πλαίσιο αυτό, ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Μάλιστα, οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν πως αναχαίτισαν σκάφη που κατευθύνονταν προς τις ιρανικές ακτές, ενώ έπληξαν με πυραύλους ένα εμπορικό πλοίο υπό σημαία Κουρασάο, το οποίο φέρεται να αγνόησε τις προειδοποιήσεις να αλλάξει πορεία.

🔴The UAE used for the first time a kamikaze drone of the type Yabhon Loitering that targeted Bandar Abbas in Iran pic.twitter.com/ql3CQl1Bmm — Middle East Observer (@ME_Observer_) July 16, 2026

Οι κίνδυνοι μιας χερσαίας εμπλοκής

Αναλυτές επισημαίνουν ότι τα σενάρια που εξετάζει ο Λευκός Οίκος, ενέχουν τεράστιο βαθμό δυσκολίας και ρίσκου. Η περίπτωση του «Monte del Piccone» αποτελεί γρίφο, καθώς η εγκατάσταση είναι λαξευμένη εκατοντάδες μέτρα, κάτω από την επιφάνεια της γης, καθιστώντας την απρόσβλητη ακόμα και για τις ειδικές αμερικανικές βόμβες καταστροφής υπόγειων οχυρών. Από την άλλη πλευρά, μια χερσαία επιχείρηση για την κατάληψη του νησιού Χαρκ θα έθετε τις αμερικανικές δυνάμεις στην πρώτη γραμμή πυρός, εκθέτοντάς τις άμεσα στα εξελιγμένα συστήματα πυραύλων και drones της Τεχεράνης και πυροδοτώντας μια ανεξέλεγκτη περιφερειακή σύγκρουση.

Unlike the disinfo stories yesterday, this one from Iran today is confirmed: Imam Reza Shrine in Mashhad is on fire. This is where Khamenei was buried barely a week ago. Either it’s an accident, or the Iranian people are trying to take their own revenge on his corpse. pic.twitter.com/FGksTkiNMt — 𝐍𝐢𝐨𝐡 𝐁𝐞𝐫𝐠 🇮🇷 ✡︎ (@NiohBerg) July 16, 2026

Η απάντηση της Τεχεράνης: «Θα ανοίξουμε νέα μέτωπα»

Η αντίδραση της ιρανικής πλευράς υπήρξε άμεση και ιδιαίτερα αυστηρή. Ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, Μοχαμάντ Ακραμίνια, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς την Ουάσιγκτον, προειδοποιώντας ότι τυχόν συνέχιση της αμερικανικής επιθετικότητας θα οδηγήσει σε επέκταση του πολέμου.

Another Iranian regime asset reduced to ashes. While the people of Iran suffer from poverty and inflation, the regime chooses to burn their wealth in a futile war against the free world. Slogans don’t build nations, and they certainly don’t rebuild ships. pic.twitter.com/ZdkhZSOejB — سيف الدرعي| Saif alderei (@saif_aldareei) July 16, 2026



Σε επίσημη τοποθέτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο Ακραμίνια, υπογράμμισε με νόημα πως ένα σημαντικό μέρος των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμη. Συμπλήρωσε, δε, πως εάν οι εχθρικές ενέργειες συνεχιστούν, η απάντηση της Τεχεράνης θα είναι ανάλογη των περιστάσεων και θα ξεπεράσει κάθε προσδοκία του αντιπάλου, ανοίγοντας νέα, απρόβλεπτα μέτωπα αντιπαράθεσης στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: Wall Street Journal /Nova News