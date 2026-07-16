Τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική: Διασωληνωμένη η 7χρονη που έχασε την οικογένειά της – Υποβλήθηκε σε 2 επεμβάσεις

Μια 7χρονη Μολδαβή παραθερίστρια νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στο «Ιπποκράτειο» νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, έχοντας υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις, μετά από τροχαίο δυστύχημα που συνέβη χθες στη Χαλκιδική. Στο ίδιο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους η μητέρα, ο πατέρας και το 6 μηνών βρέφος της οικογένειας.

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Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
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Διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του «Ιπποκρατείου» νοσηλεύεται η 7χρονη κόρη της οικογένειας των Μολδαβών παραθεριστών, που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο δυστύχημα που συνέβη χθες, στη Χαλκιδική.

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Το κοριτσάκι αρχικά μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου και γύρω στις 10 χθες το βράδυ διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης.

Η 7χρονη πολυτραυματίας, που φέρει τραύματα στον θώρακα και κατάγματα μηριαίου οστού, υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις από παιδοχειρουργούς και ορθοπαιδικούς αντίστοιχα.

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Σήμερα νωρίς το πρωί, περίπου στις 6:30, διακομίστηκε διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του «Ιπποκρατείου», όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Νεκροί η μητέρα, ο πατέρας και το 6 μηνών βρέφος

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 18:20 χθες, όταν -σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της προανάκρισης- το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια, με οδηγό τον 35χρονο πατέρα, συγκρούστηκε μετωπικά, υπό συνθήκες που διερευνώνται, με βυτιοφόρο όχημα που οδηγούσε ένας 44χρονος.

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Αποτέλεσμα ήταν να χάσουν τη ζωή τους η 28χρονη μητέρα και η 6 μηνών κόρη του ζευγαριού, ενώ ο 35χρονος οδηγός ανασύρθηκε από πυροσβέστες με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, εξέπνευσε λίγο μετά τις 22:30.

Ο 44χρονος οδηγός του βυτιοφόρου, που δεν τραυματίστηκε, συνελήφθη στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, και αναμένεται να οδηγηθεί το μεσημέρι στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πολυγύρου.

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