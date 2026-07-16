Δημήτρης Νατσιός: «Παπαγαλάκια» διακινούν ότι θα είμαι υποψήφιος σε ψηφοδέλτια Επικρατείας άλλων κομμάτων – Να μην πιστεύει ο κόσμος αυτές τις συκοφαντίες

Ο πρόεδρος του κόμματος «ΝΙΚΗ», Δημήτρης Νατσιός, διέψευσε κατηγορηματικά δημοσιεύματα που τον ήθελαν επικεφαλής ψηφοδελτίων άλλων κομμάτων στις επόμενες εθνικές εκλογές. Κατά την ομιλία του στη Βουλή, ο κ. Νατσιός χαρακτήρισε τις φήμες «ψεύδη και συκοφαντίες», τονίζοντας την αυτόνομη και ανεξάρτητη πορεία της «ΝΙΚΗΣ».

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος του κόμματος «ΝΙΚΗ», Δημήτρης Νατσιός, διέψευσε δημοσιεύματα που τον ήθελαν επικεφαλής ψηφοδελτίων Επικρατείας άλλων κομμάτων στις επόμενες εθνικές εκλογές.
  • Στην ομιλία του στη Βουλή, έκανε λόγο για «δημοσιογραφικά παπαγαλάκια και φθηνούς ντελάληδες», προσθέτοντας ότι «εξευτελίζονται όσοι διακινούν τέτοια ψεύδη και συκοφαντίες».
  • Ο κ. Νατσιός ανέφερε ότι «Η Νίκη θα συνεχίσει τον αγώνα της, παραμένοντας αυτόνομη, αδέσμευτη και ανεξάρτητη».

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Ο πρόεδρος του κόμματος «ΝΙΚΗ», Δημήτρης Νατσιός, διέψευσε σήμερα από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία στις επόμενες εθνικές εκλογές θα είναι επικεφαλής ψηφοδελτίων Επικρατείας άλλων κομμάτων.

Στην ομιλία του, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την ενσωμάτωση ευρωπαϊκού κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη, ο κ. Νατσιός έκανε λόγο για «δημοσιογραφικά παπαγαλάκια και φθηνούς ντελάληδες», προσθέτοντας ότι «εξευτελίζονται όσοι διακινούν τέτοια ψεύδη και συκοφαντίες».

«Δεν με ξέρουν κάποιοι. Έχω μια πορεία 60 ετών και με δίδαξαν οι γονείς μου να υπηρετώ την εντιμότητα, την αξιοπρέπεια και την ακεραιότητα. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι όσοι γράφουν τέτοια εις βάρος μας εξευτελίζονται και ματαιοπονούν» επεσήμανε.

«Η Νίκη αυτόνομη, ανεξάρτητη και αδέσμευτη, με δυναμισμό συνεχίζει την πορεία της υπηρετώντας τον ελληνικό λαό», ανέφερε ο κ. Νατσιός.

«Να μην πιστεύει ο κόσμος αυτές τις συκοφαντίες, τα ψέματα και τις πονηριές. Συνεχίζουμε μέχρι τελικής νίκης» πρόσθεσε.

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