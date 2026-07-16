Ενώπιος Ενωπίω: Ο ANT1 απόψε στις 24:00 τιμά τη μνήμη της Μάρως Κοντού – Η συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στον Νίκο Χατζηνικολάου το 2020

Ο ΑΝΤ1 θα προβάλει απόψε στις 24:00, σε επανάληψη, τη συνέντευξη της Μάρως Κοντού στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» από το 2020, τιμώντας τη μνήμη της. Η αξέχαστη ηθοποιός είχε μιλήσει για τη σπουδαία διαδρομή της, τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου και τα πρόσωπα που καθόρισαν τη ζωή της.

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Η Μάρω Κοντού στο «Ενώπιος Ενωπίω»
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο ΑΝΤ1 τιμά τη μνήμη της Μάρως Κοντού, προβάλλοντας απόψε στις 24:00, σε επανάληψη, τη συνέντευξη που είχε δώσει στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» το 2020.
  • Η αξέχαστη ηθοποιός είχε μιλήσει στον Νίκο Χατζηνικολάου για τη σπουδαία διαδρομή της, τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου και τα πρόσωπα που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη ζωή της.
  • Μην χάσετε απόψε στις 24:00, σε επανάληψη, την καθηλωτική εξομολόγηση της Μάρως Κοντού στον Νίκο Χατζηνικολάου και το «Ενώπιος Ενωπίω».

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Τιμώντας τη μνήμη της Μάρως Κοντού, της μεγάλης κυρίας του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου, ο ΑΝΤ1 θα προβάλει απόψε στις 24:00, σε επανάληψη, τη συνέντευξη που είχε δώσει στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», το 2020.

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 Η αξέχαστη ηθοποιός είχε μιλήσει στον Νίκο Χατζηνικολάου για τη σπουδαία διαδρομή της, για τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, για το τι συνέβαινε στα παρασκήνια, καθώς και για τα πρόσωπα που είχαν παίξει σημαντικό ρόλο στη ζωή της.

Απόψε στις 24:00, σε επανάληψη, η καθηλωτική εξομολόγηση της Μάρως Κοντού στον Νίκο Χατζηνικολάου και το «Ενώπιος Ενωπίω».

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#EnwpiosEnwpiw

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