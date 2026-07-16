Ενώπιος Ενωπίω: Ο ANT1 απόψε στις 24:00 τιμά τη μνήμη της Μάρως Κοντού – Η συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στον Νίκο Χατζηνικολάου το 2020

Τιμώντας τη μνήμη της Μάρως Κοντού, της μεγάλης κυρίας του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου, ο ΑΝΤ1 θα προβάλει απόψε στις 24:00, σε επανάληψη, τη συνέντευξη που είχε δώσει στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», το 2020.

Η αξέχαστη ηθοποιός είχε μιλήσει στον Νίκο Χατζηνικολάου για τη σπουδαία διαδρομή της, για τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, για το τι συνέβαινε στα παρασκήνια, καθώς και για τα πρόσωπα που είχαν παίξει σημαντικό ρόλο στη ζωή της.

Απόψε στις 24:00, σε επανάληψη, η καθηλωτική εξομολόγηση της Μάρως Κοντού στον Νίκο Χατζηνικολάου και το «Ενώπιος Ενωπίω».

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