Κως: Φωτιά σε οικοπεδικό χώρο κοντά σε σπίτια στον Άγιο Νεκτάριο

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Συναγερμός σήμανε στην Κω για φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης (16/7) σε χαμηλή βλάστηση, στον Άγιο Νεκτάριο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε οικοπεδικό χώρο εντός του οικισμού και κοντά υπάρχουν κατοικίες.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 10 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων και 3 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ ένα ελικόπτερο πραγματοποιεί ρίψεις νερού από αέρος. Υποστήριξη στο έργο της κατάσβεσης παρέχει ο Δήμος Κω με μια υδροφόρα και ένα μηχάνημα έργου.

Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δωδεκανήσου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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