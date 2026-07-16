Τσουκαλάς: Αν κάποιος πετάει τη μπάλα στην εξέδρα είναι ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος που προσπαθεί να κάνει το άσπρο – μαύρο

Ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, απαντά στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, κατηγορώντας τον ότι προσπαθεί να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα και να μετατρέψει την κυβέρνηση από κατηγορούμενη σε κατήγορο. Αυτό συμβαίνει την ημέρα που η δικαιοσύνη παραπέμπει γαλάζια στελέχη για υποθέσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον κ. Τσουκαλά να επισημαίνει ότι η δικαιοσύνη είχε διαφορετική άποψη.

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Τσουκαλάς
Φωτογραφία: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγορεί τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο ότι «προσπαθεί να κάνει το άσπρο -μαύρο» και να εμφανίσει την κυβέρνηση από κατηγορούμενη σε θέση κατήγορου, την ημέρα που η δικαιοσύνη παραπέμπει «γαλάζια στελέχη».
  • Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής υπενθυμίζει στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο τη δήλωσή του ανήμερα της διαβίβασης των δικογραφιών στη Βουλή, όπου είχε αναφέρει ότι πρόκειται για «σοβαρή υπόθεση».
  • Ο κ. Τσουκαλάς επισημαίνει ότι «πρώτη φορά βλέπουμε να διώκονται ποινικά βουλευτές και προσωπικές κομματικές επιλογές του Πρωθυπουργού» σε δημόσιο οργανισμό και καταλήγει ότι «η δικαιοσύνη είχε άλλη άποψη».

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«Αν κάποιος πετάει τη μπάλα στην εξέδρα είναι ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος που προσπαθεί να κάνει το άσπρο -μαύρο και την ημέρα που η δικαιοσύνη παραπέμπει τα γαλάζια στελέχη, επιχειρεί να εμφανίσει την κυβέρνηση από κατηγορούμενη σε θέση κατήγορου» τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς σε ανακοίνωσή του, με την οποία απαντά στις σημερινές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

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Όπως σημειώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, «φανταζόμαστε δεν ξέχασε τη δική του δήλωση ανήμερα της διαβίβασης των δικογραφιών στη Βουλή όπου εκτάκτως είχε εμφανιστεί στη Γραμματεία Τύπου μπροστά στην κάμερα της δημόσιας τηλεόρασης για να αναφέρει σε πανελλήνια μετάδοση ότι πρόκειται για “σοβαρή υπόθεση”».

«Πρώτη φορά βλέπουμε να διώκονται ποινικά βουλευτές και προσωπικές κομματικές επιλογές  του Πρωθυπουργού σε έναν δημόσιο οργανισμό όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ και να εγκαλούν την αντιπολίτευση γιατί ζήτησε την έρευνα τους» αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς και καταλήγει με την επισήμανση: «Δυστυχώς για την κυβέρνηση της  Νέας Δημοκρατίας, η δικαιοσύνη είχε άλλη άποψη».

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