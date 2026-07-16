Τσουκαλάς: Αν κάποιος πετάει τη μπάλα στην εξέδρα είναι ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος που προσπαθεί να κάνει το άσπρο – μαύρο

«Αν κάποιος πετάει τη μπάλα στην εξέδρα είναι ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος που προσπαθεί να κάνει το άσπρο -μαύρο και την ημέρα που η δικαιοσύνη παραπέμπει τα γαλάζια στελέχη, επιχειρεί να εμφανίσει την κυβέρνηση από κατηγορούμενη σε θέση κατήγορου» τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς σε ανακοίνωσή του, με την οποία απαντά στις σημερινές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Όπως σημειώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, «φανταζόμαστε δεν ξέχασε τη δική του δήλωση ανήμερα της διαβίβασης των δικογραφιών στη Βουλή όπου εκτάκτως είχε εμφανιστεί στη Γραμματεία Τύπου μπροστά στην κάμερα της δημόσιας τηλεόρασης για να αναφέρει σε πανελλήνια μετάδοση ότι πρόκειται για “σοβαρή υπόθεση”».

«Πρώτη φορά βλέπουμε να διώκονται ποινικά βουλευτές και προσωπικές κομματικές επιλογές του Πρωθυπουργού σε έναν δημόσιο οργανισμό όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ και να εγκαλούν την αντιπολίτευση γιατί ζήτησε την έρευνα τους» αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς και καταλήγει με την επισήμανση: «Δυστυχώς για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η δικαιοσύνη είχε άλλη άποψη».