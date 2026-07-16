Παύλος Πολάκης: «Πυρά» εναντίον των Μαμουλάκη και Παναγιωτόπουλου – «Γιατί δεν παραιτείστε;»

«Πυρά» εξαπολύει ο Παύλος Πολάκης εναντίον δύο εκ των ανεξάρτητων πλέον βουλευτών: του Χάρη Μαμουλάκη και του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου.
Ο Παύλος Πολάκης αναρωτιέται γιατί οι κ.κ. Μαμουλάκης και Παναγιωτόπουλος δεν παραδίδουν την έδρα τους και ο ίδιος δίνει απάντηση λέγοντας ότι αν γινόταν αυτό, τις έδρες θα λάμβαναν πρόσωπα που στηρίζουν εκείνον.
Παραθέτει κάποια δημοσιεύματα περί μαζώξεων και μαζικής ανεξαρτητοποίησης και καταλήγει:
«Είναι σαφές πως «κάποιοι» ξέρουν με ποιον επικεφαλής ο ΣΥΡΙΖΑ και θα υπάρξει και θα δυναμώσει ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ Ο,ΤΙ ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ!!»
Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη
«Χάρη Μαμουλάκη αφού διαλέγεις να στηρίξεις την ΕΛΑΣ ,γιατί δεν παραιτείσαι;
Μήπως γιατί θα πάρει την έδρα σου ο Σωκράτης Βαρδάκης που θα στηρίξει εμένα;
Ανδρέα Παναγιωτόπουλε γιατί δεν κάνεις και συ το ίδιο ;
Μήπως γιατί τη θέση σου θα την πάρει ο Κυριακόπουλος ο Γιώργος;
Σταματώ άδω ,γιατί αυτά τα ρεπορτάζ όπως στις φωτο1-2 ΔΥΣΤΥΧΩΣ είναι αλήθεια!!!
Είναι σαφές πως «κάποιοι» ξέρουν με ποιον επικεφαλής ο ΣΥΡΙΖΑ και θα υπάρξει και θα δυναμώσει ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ Ο,ΤΙ ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ!!»