Παύλος Πολάκης: «Πυρά» εναντίον των Μαμουλάκη και Παναγιωτόπουλου – «Γιατί δεν παραιτείστε;»

Ο Παύλος Πολάκης εξαπέλυσε «πυρά» εναντίον του Μαμουλάκη και του Παναγιωτόπουλου. Θέτει το ερώτημα «Γιατί δεν παραιτείστε;» προς τα δύο πρόσωπα.

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Πολιτική

Παύλος Πολάκης, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Παύλος Πολάκης εξαπέλυσε «πυρά» εναντίον των Χάρη Μαμουλάκη και Ανδρέα Παναγιωτόπουλου
  • Τους απηύθυνε το ερώτημα: «Γιατί δεν παραιτείστε;»
  • Ανεβαίνουν οι τόνοι στον ΣΥΡΙΖΑ

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«Πυρά» εξαπολύει ο Παύλος Πολάκης εναντίον δύο εκ των ανεξάρτητων πλέον βουλευτών: του Χάρη Μαμουλάκη και του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου.

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Ο Παύλος Πολάκης αναρωτιέται γιατί οι κ.κ. Μαμουλάκης και Παναγιωτόπουλος δεν παραδίδουν την έδρα τους και ο ίδιος δίνει απάντηση λέγοντας ότι αν γινόταν αυτό, τις έδρες θα λάμβαναν πρόσωπα που στηρίζουν εκείνον.

Παραθέτει κάποια δημοσιεύματα περί μαζώξεων και μαζικής ανεξαρτητοποίησης και καταλήγει:

Πολάκης: Μπορώ να βάλω τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό – Η Ρένα Δούρου δεν μπορεί

«Είναι σαφές πως «κάποιοι» ξέρουν με ποιον επικεφαλής ο ΣΥΡΙΖΑ και θα υπάρξει και θα δυναμώσει ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ Ο,ΤΙ ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ!!»

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη

«Χάρη Μαμουλάκη αφού διαλέγεις να στηρίξεις την ΕΛΑΣ ,γιατί δεν παραιτείσαι;

Πολάκης: Ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα εκλεγεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα – Προφανώς και θα είμαι υποψήφιος

Μήπως  γιατί θα πάρει την έδρα σου ο Σωκράτης Βαρδάκης που θα  στηρίξει εμένα;

Ανδρέα Παναγιωτόπουλε γιατί δεν κάνεις και συ το ίδιο ;

Μήπως γιατί τη θέση σου θα την πάρει ο Κυριακόπουλος ο Γιώργος;

Σταματώ άδω ,γιατί αυτά τα ρεπορτάζ όπως στις φωτο1-2  ΔΥΣΤΥΧΩΣ είναι αλήθεια!!!

Είναι σαφές πως «κάποιοι» ξέρουν με ποιον επικεφαλής ο ΣΥΡΙΖΑ και θα υπάρξει και θα δυναμώσει ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ Ο,ΤΙ ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ!!»

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