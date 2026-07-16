Παύλος Πολάκης: «Πυρά» εναντίον των Μαμουλάκη και Παναγιωτόπουλου – «Γιατί δεν παραιτείστε;»

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«Πυρά» εξαπολύει ο Παύλος Πολάκης εναντίον δύο εκ των ανεξάρτητων πλέον βουλευτών: του Χάρη Μαμουλάκη και του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου.

Ο Παύλος Πολάκης αναρωτιέται γιατί οι κ.κ. Μαμουλάκης και Παναγιωτόπουλος δεν παραδίδουν την έδρα τους και ο ίδιος δίνει απάντηση λέγοντας ότι αν γινόταν αυτό, τις έδρες θα λάμβαναν πρόσωπα που στηρίζουν εκείνον.

Παραθέτει κάποια δημοσιεύματα περί μαζώξεων και μαζικής ανεξαρτητοποίησης και καταλήγει:

«Είναι σαφές πως «κάποιοι» ξέρουν με ποιον επικεφαλής ο ΣΥΡΙΖΑ και θα υπάρξει και θα δυναμώσει ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ Ο,ΤΙ ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ!!»

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη

«Χάρη Μαμουλάκη αφού διαλέγεις να στηρίξεις την ΕΛΑΣ ,γιατί δεν παραιτείσαι;

Μήπως γιατί θα πάρει την έδρα σου ο Σωκράτης Βαρδάκης που θα στηρίξει εμένα;

Ανδρέα Παναγιωτόπουλε γιατί δεν κάνεις και συ το ίδιο ;

Μήπως γιατί τη θέση σου θα την πάρει ο Κυριακόπουλος ο Γιώργος;

Σταματώ άδω ,γιατί αυτά τα ρεπορτάζ όπως στις φωτο1-2 ΔΥΣΤΥΧΩΣ είναι αλήθεια!!!

Είναι σαφές πως «κάποιοι» ξέρουν με ποιον επικεφαλής ο ΣΥΡΙΖΑ και θα υπάρξει και θα δυναμώσει ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ Ο,ΤΙ ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ!!»