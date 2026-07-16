Βουλή: Απορρίφθηκε ένσταση αντισυνταγματικότητας επί δύο τροπολογιών

Η κυβερνητική πλειοψηφία απέρριψε ένσταση αντισυνταγματικότητας που είχε καταθέσει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, επί δύο τροπολογιών των υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών, οι οποίες είχαν ενταχθεί στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την τεχνητή νοημοσύνη. Η αντιπολίτευση στήριξε την ένσταση, κάνοντας λόγο για άσχετο περιεχόμενο και εκπρόθεσμη κατάθεση, ενώ η κυβέρνηση χαρακτήρισε τις αιτιάσεις «επικοινωνιακού τύπου» και υπερασπίστηκε τη βελτίωση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.

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Η Ολομέλεια της Βουλής
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία η ένσταση αντισυνταγματικότητας της Πλεύσης Ελευθερίας επί δύο τροπολογιών στο νομοσχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη.
  • Σύσσωμη η αντιπολίτευση συντάχθηκε με την ένσταση, τονίζοντας ότι οι τροπολογίες είναι άσχετες και εκπρόθεσμες. Κατηγόρησαν την κυβέρνηση για υπονόμευση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.
  • Ο υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ απέρριψαν την ένσταση, χαρακτηρίζοντας «επικοινωνιακού τύπου» τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης.

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Απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία, η ένσταση αντισυνταγματικότητας που είχε καταθέσει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, επί δύο τροπολογιών από τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την τεχνητή νοημοσύνη.

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Σύσσωμη η αντιπολίτευση, δια των κοινοβουλευτικών της εκπροσώπων, συντάχθηκε με την ένσταση αντισυνταγματικότητας, τονίζοντας ότι και άσχετο είναι το περιεχόμενο των τροπολογιών με το νομοσχέδιο και εκπρόθεσμες, καθώς θα έπρεπε, σύμφωνα με το Σύνταγμα, να έχουν κατατεθεί τουλάχιστον τρεις μέρες νωρίτερα.

Παράλληλα, κατηγόρησαν την κυβέρνηση για συστηματική υπονόμευση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, για αυθαιρεσία και αλαζονεία και ζήτησαν τις απόσυρσή τους.

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Τόσο ο υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος, όσο και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Ευστράτιος Σιμόπουλος, απέρριψαν την ένσταση αντισυνταγματικότητας, και χαρακτήρισαν «επικοινωνιακού τύπου» τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης.

«Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την καλή νομοθέτηση. Τα προηγούμενα χρόνια στα νομοσχέδια είχαμε επτά υπουργικές τροπολογίες ανά νομοσχέδιο, τώρα είναι κάτω από δύο, ενώ οι βουλευτικές τροπολογίες είναι μηδενικές πλέον. Είναι γεγονός ότι ήμασταν σε χειρότερο επίπεδο τα προηγούμενα χρόνια, με άπειρες τροπολογίες, οι οποίες έχουν μειωθεί δραστικά», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Λιβάνιος και πρόσθεσε:

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«Να θυμίσω ότι τον Ιούνιο του 2015, την ώρα των διαπραγματεύσεων, που η χώρα βρισκόταν σε αναπηρία, είχαν κατατεθεί 11 τροπολογίες σε νομοσχέδιο που ρύθμιζαν από ναυάγια ως συστάσεις επιτροπών.

Προφανώς τα πράγματα δεν είναι τέλεια. Όμως είναι πιο συνεπής η κοινοβουλευτική διαδικασία. Η πρακτική της καλής νομοθέτησης έγινε παγιωμένη τακτική και πολύ πιο βελτιωμένη. Προφανώς μπορεί να γίνει καλύτερη η κοινοβουλευτική διαδικασία. Και έχουμε την ευκαιρία, με τη συζήτηση που γίνεται για την συνταγματική αναθεώρηση να θωρακίσουμε τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες».

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