Λιβάνιος: Ανοίγει ο δρόμος για την απευθείας είσπραξη των δημοτικών τελών από τους δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος, επέφερε νομοτεχνική βελτίωση στο νομοσχέδιο για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανοίγοντας τον δρόμο για την απευθείας είσπραξη των δημοτικών τελών από τους δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος, με εκτιμώμενη εφαρμογή από τις αρχές του 2028. Παράλληλα, εισήγαγε βελτίωση που αφορά τη μείωση της πλειοψηφίας στα Δημοτικά Συμβούλια σε περίπτωση που συνδυασμός λάβει κάτω από 42% στις αυτοδιοικητικές εκλογές του ενός γύρου.

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Oικονομία

Θεόδωρος Λιβάνιος
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ανοίγει ο δρόμος για την απευθείας είσπραξη των δημοτικών τελών από τους δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος, ύστερα από νομοτεχνική βελτίωση του υπουργού Εσωτερικών, Θεόδωρου Λιβάνιου.
  • Ένα Προεδρικό Διάταγμα θα δώσει τη δυνατότητα να υλοποιηθεί ένα σύστημα καταβολής των τελών μέσω άλλων τρόπων, με την απευθείας είσπραξη να αναμένεται εφικτή από τις αρχές του 2028.
  • Με έτερη νομοτεχνική βελτίωση, στις αυτοδιοικητικές εκλογές με το νέο σύστημα, «εάν κάποιος συνδυασμός, μαζί με τις συμπληρωματικές ψήφους, πάρει κάτω από 42%, θα μειωθεί λιγάκι η πλειοψηφία, που έχει στο Δημοτικό Συμβούλιο».

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Ανοίγει ο δρόμος για την απευθείας είσπραξη των δημοτικών τελών από τους δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος, ύστερα από νομοτεχνική βελτίωση που έφερε ο υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος στο νομοσχέδιο για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η συζήτηση του νομοσχεδίου θα ολοκληρωθεί  σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, με τη σχετική ψηφοφορία.

Απευθυνόμενος στο Σώμα, ο κ. Λιβάνιος είπε ότι με τη νομοτεχνική βελτίωση, προβλέπεται ένα Προεδρικό Διάταγμα, – με σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ και των συναρμόδιων υπουργείων – ώστε να δίδεται η δυνατότητα να εξεταστεί και να υλοποιηθεί ένα σύστημα καταβολής των δημοτικών τελών, όχι πλέον μέσω λογαριασμών της ΔΕΗ [. . .] αλλά μέσω και άλλων τρόπων, όπως γίνεται η αντίστοιχη είσπραξη φορολογίας. Ουσιαστικά, πρόσθεσε, ανοίγει ο δρόμος, προκειμένου να υπάρχει η νομοθετική πρόβλεψη, για να αποχωριστούν τα δημοτικά τέλη – κάποια στιγμή στο μέλλον – από τους λογαριασμούς του ρεύματος, που είναι και ένα αίτημα και των παρόχων και του ΔΕΔΔΗΕ και εν τέλει και των δήμων, διαχρονικώς.

Λίγο αργότερα, και συνομιλώντας με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο κ. Λιβάνιος εκτίμησε ότι η απευθείας καταβολή των δημοτικών τελών αναμένεται να είναι εφικτή από τις αρχές του 2028.

Με έτερη νομοτεχνική βελτίωση του κ. Λιβάνιου, στις αυτοδιοικητικές εκλογές που θα γίνουν με το νέο σύστημα (του ενός γύρου), «εάν κάποιος συνδυασμός, μαζί με τις συμπληρωματικές ψήφους, πάρει κάτω από 42%, θα μειωθεί λιγάκι η πλειοψηφία, που έχει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αντί για παράδειγμα να είναι 15-10, θα είναι 14-11. Θα υπάρχει μία κάμψη των “τριών πέμπτων” σε πιο αναλογικό σύστημα, κατά τι», είπε ο κ. Λιβάνιος.

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