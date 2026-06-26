Μουντιάλ 2026: Ξέσπασε ο προπονητής της Ακτής Ελεφαντοστού για τα «ρατσιστικά» σχόλια του Σβάινσταϊγκερ – «Απογοητεύτηκα»

Μια έντονη αντιπαράθεση με ρατσιστικές προετάσεις έχει ξεσπάσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, μετά τις δηλώσεις του Μπάστιαν Σβάινσταϊγκερ για το στυλ παιχνιδιού της Ακτής Ελεφαντοστού.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός των της αφρικανικής ομάδας, Εμέρς Φαέ, απάντησε σε πολύ αυστηρό τόνο στον Γερμανό παλαίμαχο άσο της Μπάγερν Μονάχου και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, χαρακτηρίζοντας τις τοποθετήσεις του ως «ρατσιστικές» και εκφράζοντας τη βαθιά του απογοήτευση.

Οι δηλώσεις Σβάινσταϊγκερ

Πριν από τη δύσκολη νίκη της Γερμανίας με 2-1 επί της Ακτής Ελεφαντοστού την περασμένη εβδομάδα, ο 41χρονος Σβάινσταϊγκερ, μιλώντας ως σχολιαστής στη γερμανική πλατφόρμα ARD, ρωτήθηκε για τον τρόπο παιχνιδιού των Αφρικανών.

«Λίγο αφρικανικό ποδόσφαιρο, λίγο ανορθόδοξο, λίγο άγριο, λίγο ίσως επίσης όχι τόσο καθορισμένο από την τακτική. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι ότι θα είναι απρόβλεπτο», είπε χαρακτηριστικά.

German football legend Bastian Schweinsteiger sparked controversy after Germany’s match against Ivory Coast, describing the Ivorian team’s style as “a bit of wild African football,” drawing widespread criticism and accusations of racism. pic.twitter.com/rEaj619hLQ — African News feed. (@africansinnews) June 24, 2026



Παρά την ήττα της από τη Γερμανία, η Ακτή Ελεφαντοστού έγραψε ιστορία την Πέμπτη, καθώς προκρίθηκε για πρώτη φορά στα νοκ άουτ του Μουντιάλ, παίρνοντας τη δεύτερη θέση στον 5ο Όμιλο χάρη στη νίκη της με 2-0 επί του Κουρασάο.

Την ίδια νύχτα, η Γερμανία γνώρισε ήττα-σοκ με 2-1 από το Εκουαδόρ.

Η σκληρή απάντηση του Εμέρς Φαέ

Όταν ο προπονητής της Ακτής Ελεφαντοστού, Εμέρς Φαέ, ρωτήθηκε μετά το ματς για τα σχόλια του Σβάινσταϊγκερ, δήλωσε: «Πιστεύω ότι είναι λυπηρό. Ο Σβάινσταϊγκερ ήταν ένας πολύ καλός παίκτης. Πάντα τον αγαπούσα ως μέσο και τον τρόπο που κατανοούσε το ποδόσφαιρο».

«Όταν άκουσα τα σχόλιά του, απογοητεύτηκα. Είναι περίεργο που μίλησε με αυτόν τον τρόπο. Θα μπορούσαμε να το αποκαλέσουμε ρατσιστικό, αν λέγαμε τα πράγματα με το όνομά τους», σημείωσε.

Ivory Coast head coach Emerse Fae has strongly criticised former Bayern Munich and Germany star Bastian Schweinsteiger for comments the 2014 World Cup-winner made last weekend, describing them as “racist”. More from @mjshrimper ⬇️ Free to read: https://t.co/tXvjxM1n7x pic.twitter.com/TRFwbkJlpq — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 26, 2026



«Δεν συμφωνώ μαζί του, αλλά δεν έχω άλλη λύση από το να δουλέψω με τα πράγματα ως έχουν. Το μόνο που μπορώ να δείξω είναι ότι στο γήπεδο οι αφρικανικές ομάδες δεν είναι μόνο σκληρές, έχουμε τεχνική και τακτική. Μπορώ μόνο να ελπίζω ότι είναι μια αδέξια δήλωση, παρά κάτι που συμβαίνει στο μυαλό του. Αν αυτό πιστεύει, είναι ελεύθερος να το κάνει».

Ο Φαέ άφησε επίσης να εννοηθεί ότι ο στόχος του Σβάινσταϊγκερ ίσως ήταν να προκαλέσει την προσοχή ως σχολιαστής κάνοντας αμφιλεγόμενες δηλώσεις.

Faé fires back at Schweinsteiger’s ‘racist’ remark… Ivory Coast coach Emerse Faé said he considered ‘racist’ the comments of former Germany player Bastian Schweinsteiger about African soccer style.https://t.co/0D23TnY8nh — ESPN Soccer (@ESPNsoccer) June 26, 2026

Η έκρηξη του Γιούργκεν Κλοπ και οι αντιδράσεις στη Γερμανία

Οι δηλώσεις προκάλεσαν άμεσα σάλο, με αποτέλεσμα ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος εργάζεται επίσης ως σχολιαστής στο Μουντιάλ, να αποχωρήσει εκνευρισμένος από συνέντευξη όταν ρωτήθηκε για το θέμα από δημοσιογράφο της DW, αρνούμενος να εμπλακεί στη διαμάχη πριν καν ολοκληρωθεί η ερώτηση.

«Και τώρα θέλετε να συνεχίσετε αυτό το θέμα. Όχι, όχι – δεν υπαρχεί καμία πιθανότητα να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Σε όλους αρέσει αυτό, οπότε με φέρνετε σε αυτή την κατάσταση», δήλωσε φανερά ενοχλημένος.

«Δεν είναι δική μου δουλειά να αρέσει σε όλους, αλλά είναι ένα σοβαρό θέμα και δεν ξέρω καν τι είναι κατάλληλο να πω. Για τους Αφρικανούς είναι ένα πράγμα, για άλλους ανθρώπους είναι ένα άλλο πράγμα. Δόξα τω Θεώ πίστευα ότι κανείς δεν με ρώτησε γι’ αυτό, αλλά βρήκατε τη στιγμή και παραδόξως είστε Γερμανός. Αυτό με εξέπληξε τόσο πολύ».

😱 Jürgen Klopp walked out of an interview after DW asked about comments by Bastian Schweinsteiger, a fellow World Cup pundit. Schweinsteiger was accused of using racist stereotypes during his analysis of Germany’s opponents Ivory Coast 🇨🇮 pic.twitter.com/BOcG3aANmk — DW Sports (@dw_sports) June 24, 2026



Την ίδια στιγμή, ο Σβάινσταϊγκερ δέχεται σφοδρή κριτική στα social media και από εγχώριους αναλυτές.

Ο Γερμανός δημοσιογράφος και συγγραφέας, Φίλιπ Αβούνου, δήλωσε στη Der Spiegel: «Πίσω από χαρακτηρισμούς όπως “άγριο” και “απρόβλεπτο” κρύβονται στερεότυπα που είναι παλαιότερα από το ποδόσφαιρο και έχουν ρατσιστικές, αποικιοκρατικές ρίζες. Στο παρελθόν, οι μαύροι αφρικανικής καταγωγής στιγματίζονταν ως απολίτιστοι (“άγριοι”), διαφορετικοί (“ανορθόδοξοι”) και δυνητικά επικίνδυνοι (“απρόβλεπτοι”)».

Ο Αβούνου έσπευσε πάντως να διευκρινίσει ότι ο Σβάινσταϊγκερ δεν είναι ρατσιστής, αν και χαρακτήρισε τα σχόλιά του «προβληματικά».

Αντίθετα, ο Γερμανός δημιουργός περιεχομένου Πάτρικ Σνίτσλερ τόνισε ότι ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2014 με τις 120 συμμετοχές στην εθνική, υπέπεσε σε «φυλετικά στερεότυπα».

Με πληροφορίες από: Daily Mail