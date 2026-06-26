Ζωγράφου: Οδηγός «εξαφάνισε» το πεζοδρόμιο με το αυτοκίνητό του – Φωτογραφία αναγνώστη

Ο φακός αναγνώστη του enikos.gr κατέγραψε ένα περιστατικό οδηγικής ασυνειδησίας στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου οδηγός στάθμευσε το όχημά του καταλαμβάνοντας σχεδόν ολόκληρο το πεζοδρόμιο επί της οδού Αναστασάκη.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

παρκάρισμα ζωγράφου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα ακόμη περιστατικό οδηγικής ασυνειδησίας και απόλυτης αδιαφορίας για τους πεζούς κατέγραψε ο φακός αναγνώστη του enikos.gr στην περιοχή του Ζωγράφου.
  • Ο οδηγός στάθμευσε το όχημά του καταλαμβάνοντας σχεδόν ολόκληρο το πεζοδρόμιο επί της οδού Αναστασάκη, κλείνοντας εντελώς και την ειδική ανάγλυφη λωρίδα για την καθοδήγηση ατόμων με προβλήματα όρασης.
  • Το περιστατικό προκάλεσε την αγανάκτηση αναγνώστη, ο οποίος κατήγγειλε την πλήρη κατάληψη του πεζοδρομίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ένα ακόμη περιστατικό οδηγικής ασυνειδησίας και απόλυτης αδιαφορίας για τους πεζούς κατέγραψε ο φακός αναγνώστη του enikos.gr στην περιοχή του Ζωγράφου.

Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία, ο συγκεκριμένος οδηγός αποφάσισε να σταθμεύσει το λευκό όχημά του καταλαμβάνοντας σχεδόν ολόκληρο το πεζοδρόμιο επί της οδού Αναστασάκη, ακριβώς κάτω από μπαλκόνι πολυκατοικίας. Σαν να μην έφτανε αυτό, το αυτοκίνητο έχει κλείσει εντελώς και την ειδική ανάγλυφη λωρίδα για την καθοδήγηση ατόμων με προβλήματα όρασης.

«Πάρκαρε σε όλο το πεζοδρόμιο… Έλεος!» περιγράφει αγανακτισμένος ο αναγνώστης.

παρκάρισμα ζωγράφου

Το enikos.gr στηρίζεται στην διαδραστικότητα και την επικοινωνία με όλους τους αναγνώστες που καθημερινά επικοινωνούν, σχολιάζουν, καταγγέλλουν ή στέλνουν φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο όπου βρίσκονται.

Αν θέλεις να στείλεις φωτογραφίες και βίντεο για να δημοσιευθούν στο enikos.gr από τις συγκεντρώσεις για τα Τέμπη, αποθήκευσε στο κινητό σου τηλέφωνο τον αριθμό 6944 05 05 05 και στείλε τα δικά σου ντοκουμέντα μέσω Viber (χωρίς χρέωση).

Επίσης, μπορείς να στείλεις φωτογραφίες ή βίντεο μέσω Facebook στην σελίδα του enikos: https://www.facebook.com/enikosgr/ , μέσω Instagram https://www.instagram.com/enikosgr/ και με email: [email protected]

 

 

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ