Ζωγράφου: Οδηγός «εξαφάνισε» το πεζοδρόμιο με το αυτοκίνητό του – Φωτογραφία αναγνώστη

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Ένα ακόμη περιστατικό οδηγικής ασυνειδησίας και απόλυτης αδιαφορίας για τους πεζούς κατέγραψε ο φακός αναγνώστη του enikos.gr στην περιοχή του Ζωγράφου.

Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία, ο συγκεκριμένος οδηγός αποφάσισε να σταθμεύσει το λευκό όχημά του καταλαμβάνοντας σχεδόν ολόκληρο το πεζοδρόμιο επί της οδού Αναστασάκη, ακριβώς κάτω από μπαλκόνι πολυκατοικίας. Σαν να μην έφτανε αυτό, το αυτοκίνητο έχει κλείσει εντελώς και την ειδική ανάγλυφη λωρίδα για την καθοδήγηση ατόμων με προβλήματα όρασης.

«Πάρκαρε σε όλο το πεζοδρόμιο… Έλεος!» περιγράφει αγανακτισμένος ο αναγνώστης.

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