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Στέλιος Ράμφος: Σήμερα στο Χαλάνδρι, δημοσία δαπάνη η κηδεία του – Η παράκληση της οικογένειάς του

Η κηδεία του σημαντικού συγγραφέα και φιλοσόφου Στέλιου Ράμφου, θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη (12/8) στις 11:30 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου, δημοσία δαπάνη. Η οικογένειά του παρακαλεί, αντί στεφάνων, να ενισχυθούν τα ιδρύματα «Μαζί για το Παιδί» και «Γαλιλαία», ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας επιλεγεί.

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Στέλιος Ράμφος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η κηδεία του Στέλιου Ράμφου θα τελεστεί σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου, δημοσία δαπάνη.
  • Η οικογένεια του σπουδαίου διανοητή παρακαλεί, αντί στεφάνων, να ενισχυθούν τα ιδρύματα «Μαζί για το Παιδί» και «Γαλιλαία».
  • Ο Στέλιος Ράμφος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας σημαντικό αποτύπωμα στα ελληνικά γράμματα και στη σύγχρονη ελληνική διανόηση.

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Σήμερα Τετάρτη (12/8) στις 11:30 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου η κηδεία του Στέλιου Ράμφου.

Την Τετάρτη η κηδεία του Στέλιου Ράμφου – Η παράκληση της οικογένειας

Κατόπιν κοινής απόφασης των υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εσωτερικών η κηδεία του σπουδαίου συγγραφέα και φιλόσοφου θα τελεστεί δημοσία δαπάνη.

Στέλιος Ράμφος

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Η οικογένεια του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα παρακαλεί, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν τα ιδρύματα «Μαζί για το Παιδί» και «Γαλιλαία», ή οποιονδήποτε άλλο φορέα επιλέξουν.

Ο Στέλιος Ράμφος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας σημαντικό αποτύπωμα στα ελληνικά γράμματα και στη σύγχρονη ελληνική διανόηση, μέσα από το πλούσιο συγγραφικό και πνευματικό του έργο.

Πέθανε ο Στέλιος Ράμφος

Ποιος ήταν ο Στέλιος Ράμφος

Ο Στέλιος Ράμφος γεννήθηκε το 1939 στην Αθήνα.

Το 1965, πριν ολοκληρώσει τις σπουδές του στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ξεκίνησε σπουδές Φιλοσοφίας στο Παρίσι, στο Université de Vincennes à Saint-Denis (σημερινό Université Paris 8). Μεταξύ 1969 και 1974 υπήρξε καθηγητής Φιλοσοφίας στο ίδιο πανεπιστήμιο. Το 1975 επέστρεψε στην Ελλάδα όπου συνέχισε το συγγραφικό έργο του.

Είχε σημαντική παρουσία στη δημόσια ζωή με πολλές συνεντεύξεις στον Τύπο και την τηλεόραση, με δημόσιες ομιλίες αλλά και άρθρα σε περιοδικά. Δίδαξε στο Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν και αργότερα στο Ίδρυμα Βασίλη και Μαρίνας Θεοχαράκη.

Στέλιος Ράμφος

Η πλούσια βιβλιογραφία του αντικατοπτρίζει τις πνευματικές αναζητήσεις του, τις θέσεις και τις προτάσεις του αναφορικά με τον μαρξισμό, την οικουμενικότητα του ελληνικού πολιτισμού, τους συσχετισμούς της σύγχρονης πνευματικής δημιουργίας με την ελληνορθόδοξη παράδοση.

Μεταξύ πολλών άλλων, έχει δημοσιεύσει μελέτες για τον Πλάτωνα (Φιλοσοφία Ποιητική), τον Αριστοτέλη (Μίμησις εναντίον μορφής), τον Οιδίποδα Τύραννο (Το αίνιγμα και η μοίρα), τους ασκητές της ερήμου (Πελεκάνοι ερημικοί), καθώς και μία συλλογή άρθρων και δοκιμίων του «Μία καλοκαιρινή ευτυχία τρίζει» (1999).

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