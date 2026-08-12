Τραμπ: Το παρασκήνιο της μυστικής φυγάδευσης από την Τουρκία και τα ερωτήματα – Οι Ιρανοί ετοίμαζαν χτύπημα με πύραυλο

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Στο φως της δημοσιότητας έρχονται νέες, αποκαλυπτικές λεπτομέρειες για την πρωτοφανή επιχείρηση απόκρυψης και φυγάδευσης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία τον περασμένο μήνα.

Μια σοβαρή, αξιόπιστη απειλή από το Ιράν υποχρέωσε τις αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας να μεταφέρουν μυστικά τον Αμερικανό Πρόεδρο σε άλλο αεροσκάφος, αφήνοντας το προεδρικό αρχικό Air Force One με ανώτατους αξιωματούχους και δημοσιογράφους να λειτουργήσει ως «δόλωμα» — μια εξέλιξη που προκαλεί έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα για τους χειρισμούς του Λευκού Οίκου.

Η επιχείρηση «Όχημα Τροφοδοσίας»

Μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου στην Άγκυρα, ο Τραμπ μεταφέρθηκε κρυφά από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One σε ένα στρατιωτικό αεροσκάφος, χρησιμοποιώντας ως κάλυψη ένα όχημα τροφοδοσίας (catering).

Η επιχείρηση παραπλάνησης οργανώθηκε υπό την καθοδήγηση της Μυστικής Υπηρεσίας, ύστερα από πληροφορίες για άμεση ιρανική απειλή με σκοπό τη δολοφονία του.

Ο Λευκός Οίκος δεν αποκάλυψε αυτή την παραπλάνηση, η οποία παρέμεινε μυστική μέχρι τη δημοσίευσή της από την Washington Post.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε έντονο προβληματισμό στα αμερικανικά ΜΜΕ, καθώς εγέρθηκαν ερωτήματα για το αν η επιχείρηση εξέθεσε σε κίνδυνο τους συνεργάτες του Τραμπ και τους δημοσιογράφους που παρέμειναν στο αεροσκάφος το οποίο θεωρούνταν ότι μετέφερε τον Αμερικανό Πρόεδρο.



Στο αεροσκάφος που λειτούργησε ως «δόλωμα» επέβαιναν, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους:

Ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο

Ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ

Ο ανώτερος σύμβουλος εσωτερικής πολιτικής, Στίβεν Μίλερ

Ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσανγκ

Πλήθος υποστηρικτικού προσωπικού, στελέχη ασφαλείας και δημοσιογράφοι

Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποβάθμισε τον κίνδυνο για τους ανθρώπους που άφησε πίσω στο αρχικό αεροσκάφος, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους: «Νομίζω ότι στην πραγματικότητα το αεροπλάνο στο οποίο πέταξα εγώ διέτρεχε μεγαλύτερο κίνδυνο. Νομίζω ότι διέτρεχε μεγαλύτερο κίνδυνο επειδή αυτό θα ήταν το αεροπλάνο στο οποίο πιστεύω ότι θα ήταν πιο πιθανό να επιτεθούν».

«Απλώς ακολουθώ τη Μυστική Υπηρεσία»

Έπειτα από ένα 24ωρο όπου το διαδίκτυο κατακλύστηκε από memes που τον εμφάνιζαν να κρύβεται σε όχημα τροφοδοσίας, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι εκτελούσε εντολές των υπηρεσιών ασφαλείας.

The guy who posts AI images of himself saving George Washington and fighting alongside Revolutionary War heroes hid in a catering truck while his own allies and the media boarded the plane HE thought Iran might blow up. AI Trump: “I’ll save America!” Real-life Trump: “You guys… — Brian Krassenstein (@krassenstein) August 11, 2026



«Λοιπόν, εξαρτάται αποκλειστικά από τη Μυστική Υπηρεσία. Εγώ απλώς ακολουθώ αυτό που θα ήθελαν να κάνουν, οπότε πορεύομαι σύμφωνα με τη Μυστική Υπηρεσία και τον Στρατό», δήλωσε.

Επιστρέφοντας από εκδήλωση στο Οχάιο, πρόσθεσε πως δεν είχε πολλές επιλογές. «Ήθελαν να πάω σε διαφορετική πτήση, σε διαφορετικό αεροπλάνο», σημείωσε.

Παράλληλα, τόνισε ότι το περιστατικό δεν τον φόβισε: «Υποθέτω ότι υπήρχε μια απειλή εκεί έξω. Δεν ρώτησα και πολλά γι’ αυτήν. Δέχομαι πολλές απειλές».

«Δεν ανησυχώ για τίποτα, για να είμαι ειλικρινής. Ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Ξέρετε ποια είναι η στάση μου; Ό,τι να ‘ναι!».

Ο Τραμπ υπογράμμισε επίσης την πλήρη έλλειψη εμπιστοσύνης του προς την Τεχεράνη.

«Λέτε ότι εμπιστεύομαι το Ιράν; Είμαι ο τελευταίος άνθρωπος που θα εμπιστευόταν το Ιράν. Μου λέγανε συνεχώς ψέματα. Έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ αυτή τη στιγμή… μας ανήκουν», είπε χαρακτηριστικά.

«Κάποια στιγμή ίσως κάνουν κάτι και ανατιναχτούν, αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε πολύ καλή θέση».

Χαρακτήρισε μάλιστα την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν ως «τον νταή της Μέσης Ανατολής» από την ίδρυσή της το 1979, προσθέτοντας όμως: «όχι πια».

Τι γνώριζε το Ιράν για τον Τραμπ – Ο ρόλος του Ισραήλ

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, οι αμερικανικές αρχές ενημερώθηκαν από τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες για το νέο ιρανικό σχέδιο δολοφονίας.

Αν και δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν στο δίκτυο Channel 12 ότι οι πληροφορίες αφορούσαν γενικότερες συζητήσεις Ιρανών αξιωματούχων και όχι ένα συγκεκριμένο οργανωμένο σχέδιο, η σοβαρότητα των στοιχείων οδήγησε στην απόφαση φυγάδευσης του Τραμπ.

Ο ίδιος ο Πρόεδρος των ΗΠΑ διέψευσε πάντως την εμπλοκή του Ισραήλ σε δηλώσεις του στη New York Post: «Όχι, όχι. Το Ισραήλ δεν βρήκε τίποτα. Όχι, όχι».

«Είμαι ο αριθμός ένα [στη λίστα εξόντωσης του Ιράν] εδώ και πολύ καιρό, έτσι είναι η ζωή», πρόσθεσε.

Πρόσθεσε δε την προειδοποίηση ότι οι ΗΠΑ θα «αποδεκατίσουν και θα καταστρέψουν πλήρως» το Ιράν αν αποπειραθεί να δολοφονήσει Αμερικανό Πρόεδρο.

Ωστόσο, δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι αποκάλυψαν, υπό το καθεστώς της ανωνυμίας, ότι οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες συνέλεξαν πολλαπλές πληροφορίες:

Υπήρχε συγκεκριμένη απειλή εκτόξευσης πυραύλου εδάφους-αέρος εναντίον του προεδρικού αεροσκάφους – όποιου αεροπλάνου μετέφερε τον Τραμπ. Εντοπίστηκε άτομο στην ευρύτερη περιοχή της συνόδου του ΝΑΤΟ που κατείχε φορητό αντιαεροπορικό πύραυλο (MANPADS). Οι Ιρανοί γνώριζαν τη συγκεκριμένη τοποθεσία διαμονής του Τραμπ στην Άγκυρα, μέχρι και τον όροφο του κτιρίου στον οποίο διέμενε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τραμπ έχει υπάρξει στόχος ιρανικών απειλών στο παρελθόν — συμπεριλαμβανομένης μιας απόπειρας δολοφονίας επί πληρωμή μέσω αντιπροσώπων (proxies) που αποκαλύφθηκε από τη διοίκηση Μπάιντεν.

Οι άλλες δύο απόπειρες δολοφονίας εναντίον του το 2024, στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια και στο γκολφ κλαμπ της Φλόριντα, δεν σχετίζονταν με το Ιράν.

Το μυστήριο με το αεροσκάφος-δώρο από το Κατάρ

Η υπόθεση περιπλέκεται περαιτέρω από το ιστορικό των μετακινήσεων του Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ταξιδέψει στην Άγκυρα με ένα πρόσφατα ανακαινισμένο τζετ, δωρεά του Κατάρ.

Ωστόσο, ανακοίνωσε απρόσμενα ότι για την αναχώρησή του θα χρησιμοποιούσε ένα παλαιότερο Air Force One, προκαλώντας ερωτήματα για την ασφάλεια του νέου αεροσκάφους.

Το ταξίδι στη σύνοδο του ΝΑΤΟ ήταν το πρώτο διεθνές ταξίδι του νέου καταριανού τζετ, του οποίου οι εσπευσμένες αναβαθμίσεις είχαν προκαλέσει συζητήσεις για το κόστος και την ασφάλειά του, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κλιμάκωσης της έντασης με το Ιράν.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει τριγμούς στην Ουάσινγκτον, καθώς ο Λευκός Οίκος ξεκίνησε εσωτερική έρευνα για τις διαρροές, φτάνοντας στο σημείο να κατασχέσει τηλέφωνα στελεχών και να εκδώσει κλητεύσεις σε δημοσιογράφους των New York Times, τις οποίες απέσυρε αργότερα.

Αναλυτές διερωτώνται πλέον πόσο από το κυνήγι των «διαρροών» αφορούσε την εθνική ασφάλεια και πόσο την αποφυγή της πολιτικής αμηχανίας για τις αποφάσεις του Προέδρου των ΗΠΑ και τη χρήση συνεργατών και δημοσιογράφων ως «ανθρώπινων ασπίδων».

Αφού μεταφέρθηκε μυστικά στο στρατιωτικό αεροσκάφος, ο Τραμπ έκανε στάση στη Βρετανία, επιβιβάστηκε ξανά απαρατήρητος στο προεδρικό αεροσκάφος και αργότερα ειρωνεύτηκε τους δημοσιογράφους. «Αν φύγω εγώ, φεύγετε κι εσείς. Σωστά;» σχολίασε.



Η ατάκα αυτή προσπέρασε το γεγονός ότι αν το αρχικό αεροσκάφος καταρριπτόταν, ο ίδιος δεν θα επέβαινε σε αυτό, σε αντίθεση με τη συνοδεία του.

Πρωτοφανές περιστατικό

Αν και οι Αμερικανοί Πρόεδροι πραγματοποιούν κατά καιρούς μυστικά ταξίδια σε εμπόλεμες ζώνες, ο ειδικός σε θέματα κρατικής ασφάλειας Γκάρετ Μ. Γκραφ επισημαίνει ότι η απόκρυψη της τοποθεσίας του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και για εβδομάδες μετά είναι εντελώς αδικαιολόγητη και πρωτοφανής στα χρονικά.

Παράλληλα, η αποκάλυψη ότι η ιρανική απειλή ήταν τόσο σοβαρή ώστε να απαιτηθεί μια τέτοια επιχείρηση, αποδομεί τους ισχυρισμούς Τραμπ και του υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν έχουν «εξουδετερωθεί πλήρως».

Ο Χέγκσεθ δήλωνε τον Μάρτιο ότι οι ΗΠΑ έχουν «πλήρη έλεγχο του ιρανικού εναέριου χώρου», ενώ ο Τραμπ υποστήριζε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον αεροπορία ή αντιαεροπορικά συστήματα — ισχυρισμοί που κλονίστηκαν όταν το Ιράν κατέρριψε δύο αμερικανικά μαχητικά τον Απρίλιο.

Ο πρώην σύμβουλος του Λευκού Οίκου επί Ομπάμα, Ντέιβιντ Άξελροντ, σχολίασε στο CNN: «Αν χρειάστηκε να λάβουν τόσο έκτακτα μέτρα για την προστασία του Προέδρου επειδή το επίπεδο απειλής ήταν τόσο υψηλό, ο αμερικανικός λαός δικαιούταν να γνωρίζει ότι το επίπεδο απειλής ήταν τόσο υψηλό στη συγκεκριμένη περίπτωση».