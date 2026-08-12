Απίστευτο περιστατικό στο Αρκάνσας: Μαθητής προπονήθηκε με δηλητηριώδες φίδι κρυμμένο στο κράνος του

Ένα απρόοπτο περιστατικό συνέβη σε προπόνηση σχολικής ποδοσφαιρικής ομάδας στο Λύκειο Μομέλ του Αρκάνσας, όταν μαθητής ανακάλυψε ένα δηλητηριώδες φίδι κρυμμένο μέσα στο κράνος του. Το φίδι, ένα μοκασίνο μήκους περίπου 60 εκατοστών, αφαιρέθηκε με ασφάλεια με την επέμβαση της αστυνομίας και ειδικών της υπηρεσίας προστασίας ζώων, οι οποίοι το απελευθέρωσαν σε δασώδη περιοχή. Ο μαθητής στάθηκε τυχερός που δεν δέχθηκε δάγκωμα, παρά το γεγονός ότι φορούσε το κράνος για σχεδόν μία ώρα.

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Διεθνή Νέα

Απίστευτο περιστατικό στο Αρκάνσας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε σε προπόνηση σχολικής ποδοσφαιρικής ομάδας στο Αρκάνσας, όταν μαθητής ανακάλυψε ένα δηλητηριώδες φίδι κρυμμένο μέσα στο κράνος του.
  • Το φίδι, μήκους περίπου 60 εκατοστών, αναγνωρίστηκε ως μοκασίνο, ένα δηλητηριώδες είδος οχιάς που απαντάται στην περιοχή. Η απομάκρυνσή του χρειάστηκε την επέμβαση της αστυνομίας.
  • Ο μαθητής είχε φορέσει το κράνος για σχεδόν μία ώρα και στάθηκε τυχερός που δεν δέχθηκε δάγκωμα, με τον διευθυντή της υπηρεσίας προστασίας ζώων να χαρακτηρίζει το περιστατικό «εξωπραγματικό».

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Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε σε προπόνηση σχολικής ποδοσφαιρικής ομάδας στο Λύκειο Μομέλ του Αρκάνσας, όταν μαθητής ανακάλυψε ότι μέσα στο κράνος που φορούσε είχε κρυφτεί ένα δηλητηριώδες φίδι.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα, όταν ο νεαρός αισθάνθηκε, μετά την προθέρμανσή του, μια ασυνήθιστη κίνηση στο εσωτερικό του κράνους. Χωρίς να γνωρίζει τι είχε προκαλέσει την αίσθηση, το αφαίρεσε και το παρέδωσε σε βοηθό προπονητή για να το ελέγξει.

Όταν το κράνος εξετάστηκε, διαπιστώθηκε ότι πίσω από την εσωτερική επένδυση είχε κουλουριαστεί ένα φίδι μήκους περίπου 60 εκατοστών.

Η απομάκρυνση του φιδιού αποδείχθηκε δύσκολη, καθώς παρέμενε κρυμμένο στο κράνος, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της αστυνομίας. Οι αστυνομικοί έριξαν νερό στο εσωτερικό του κράνους και τελικά κατάφεραν να το απομακρύνουν με ασφάλεια.

Λίγο αργότερα, ειδικοί της υπηρεσίας προστασίας ζώων αναγνώρισαν το φίδι ως μοκασίνο, δηλητηριώδες είδος οχιάς που απαντάται στο Αρκάνσας. Το φίδι μεταφέρθηκε σε δασώδη περιοχή μακριά από το σχολείο και αφέθηκε ελεύθερο.

Ο μαθητής είχε φορέσει το κράνος για σχεδόν μία ώρα, χωρίς να αντιληφθεί ότι στο εσωτερικό του βρισκόταν ένα δηλητηριώδες φίδι. Ο διευθυντής της υπηρεσίας προστασίας ζώων, Κρις Ντέιβις, χαρακτήρισε το περιστατικό «εξωπραγματικό», σημειώνοντας ότι ο νεαρός στάθηκε τυχερός που δεν δέχθηκε δάγκωμα.

«Ήταν εξωπραγματικό. Έπρεπε να είσαι εκεί και να βγάλεις φωτογραφίες για να καταλάβεις ότι ήταν αληθινό», δήλωσε.

Παρά το απρόοπτο, ο μαθητής συνέχισε κανονικά την προπόνησή του, χρησιμοποιώντας ένα άλλο κράνος.

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