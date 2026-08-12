Απίστευτο περιστατικό στο Αρκάνσας: Μαθητής προπονήθηκε με δηλητηριώδες φίδι κρυμμένο στο κράνος του

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Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε σε προπόνηση σχολικής ποδοσφαιρικής ομάδας στο Λύκειο Μομέλ του Αρκάνσας, όταν μαθητής ανακάλυψε ότι μέσα στο κράνος που φορούσε είχε κρυφτεί ένα δηλητηριώδες φίδι.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα, όταν ο νεαρός αισθάνθηκε, μετά την προθέρμανσή του, μια ασυνήθιστη κίνηση στο εσωτερικό του κράνους. Χωρίς να γνωρίζει τι είχε προκαλέσει την αίσθηση, το αφαίρεσε και το παρέδωσε σε βοηθό προπονητή για να το ελέγξει.

Όταν το κράνος εξετάστηκε, διαπιστώθηκε ότι πίσω από την εσωτερική επένδυση είχε κουλουριαστεί ένα φίδι μήκους περίπου 60 εκατοστών.

An Arkansas high school football player found a VENOMOUS snake hiding in his helmet 🐍 New fear unlocked pic.twitter.com/KWWgVNzG9m — Bussin’ With The Boys (@BussinWTB) August 11, 2026

Η απομάκρυνση του φιδιού αποδείχθηκε δύσκολη, καθώς παρέμενε κρυμμένο στο κράνος, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της αστυνομίας. Οι αστυνομικοί έριξαν νερό στο εσωτερικό του κράνους και τελικά κατάφεραν να το απομακρύνουν με ασφάλεια.

Maumelle Animal Services responded to the high school after receiving a report of a copperhead inside a football helmet…https://t.co/98m5Owsw7K — WSYX ABC 6 (@wsyx6) August 11, 2026

Λίγο αργότερα, ειδικοί της υπηρεσίας προστασίας ζώων αναγνώρισαν το φίδι ως μοκασίνο, δηλητηριώδες είδος οχιάς που απαντάται στο Αρκάνσας. Το φίδι μεταφέρθηκε σε δασώδη περιοχή μακριά από το σχολείο και αφέθηκε ελεύθερο.

Ο μαθητής είχε φορέσει το κράνος για σχεδόν μία ώρα, χωρίς να αντιληφθεί ότι στο εσωτερικό του βρισκόταν ένα δηλητηριώδες φίδι. Ο διευθυντής της υπηρεσίας προστασίας ζώων, Κρις Ντέιβις, χαρακτήρισε το περιστατικό «εξωπραγματικό», σημειώνοντας ότι ο νεαρός στάθηκε τυχερός που δεν δέχθηκε δάγκωμα.

«Ήταν εξωπραγματικό. Έπρεπε να είσαι εκεί και να βγάλεις φωτογραφίες για να καταλάβεις ότι ήταν αληθινό», δήλωσε.

Παρά το απρόοπτο, ο μαθητής συνέχισε κανονικά την προπόνησή του, χρησιμοποιώντας ένα άλλο κράνος.