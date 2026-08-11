Τήνος: Ρομά επιτέθηκαν φραστικά στην Αφροδίτη Λατινοπούλου στο λιμάνι του νησιού – Την έβρισαν χυδαία – ΒΙΝΤΕΟ

Φραστική επίθεση με χυδαίες ύβρεις δέχτηκε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, από ομάδα Ρομά. Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή στο λιμάνι της Τήνου και ενώ η ευρωβουλευτής περίμενε να ταξιδέψει μαζί με τη μητέρα της προς τη Ραφήνα.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η ομάδα που της επιτέθηκε, αρχικά την προσέγγισε με σκοπό να συνομιλήσει μαζί της. Ένας από τους άντρες της είπε «δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι». Η Αφροδίτη Λατινοπούλου του απάντησε «αν πληρώνετε φόρους και δεν κάνετε κλοπές και ρευματοκλοπές τότε δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί σας. Οι αναφορές που έχω κάνει αφορούν εκείνους που είναι παραβατικοί».

Η απάντηση δεν τους ικανοποίησε με αποτέλεσμα κάποιοι από αυτούς να αρχίσουν να τη βρίζουν χυδαία. «Π@@@, κ@@@, Π@@ τον μου και γλ@@@ τον» ήταν κάποιες από τις χυδαίες εκφράσεις που ακούστηκαν. Ένας από τους Ρομά κινήθηκε εναντίον της, όμως τον συγκράτησε άλλο άτομο από την ομάδα.

Οι πολίτες που κάθονταν δίπλα στην κυρία Λατινοπούλου φοβήθηκαν και απομακρύνθηκαν. Κάποιοι ειδοποίησαν υπαλλήλους του Λιμενικού Σώματος για να επέμβουν. Δύο άντρες του Λιμενικού πήγαν στο σημείο του λιμένα που βρισκόταν σε εξέλιξη το επεισόδιο, είπαν «Μη μαλώνετε» και αποχώρησαν.

Να σημειωθεί ότι η Αφροδίτη Λατινοπούλου ταξίδεψε στην Τήνο χωρίς τον αστυνομικό φρουρό που της έχει διατεθεί από το κράτος. Όταν επέστρεψε ειδοποίησε την Αστυνομία. Μέχρι στιγμής δεν έχει σχηματιστεί σχετική δικογραφία από το Λιμενικό Σώμα.

Δείτε βίντεο από το περιστατικό: