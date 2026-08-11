Κολομβία: Στους 224 οι νεκροί από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ – Κτίρια κατέρρευσαν μπροστά στα μάτια κατοίκων – ΒΙΝΤΕΟ

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Δραματικά αυξάνεται ο απολογισμός από τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία, με τουλάχιστον 224 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους και 668 να έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις των τοπικών Αρχών.

Σχεδόν ένα 24ωρο μετά τη σφοδρή δόνηση, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στις περισσότερο πληγείσες περιοχές, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια. Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί 165 κτίρια που κατέρρευσαν, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News.

Ο σεισμός σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:30 το πρωί της Δευτέρας (τοπική ώρα) και είχε επίκεντρο το Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, περίπου 400 χιλιόμετρα δυτικά της Μπογκοτά.

Σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας, πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό που έχει πλήξει τη χώρα κατά τον 21ο αιώνα.

Βαρύς φόρος αίματος σε Κάλι και Περέιρα

Ιδιαίτερα βαρύ είναι το πλήγμα στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας, με πληθυσμό περίπου 2,2 εκατομμυρίων κατοίκων. Τουλάχιστον 85 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην πόλη, όπου δεκάδες κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταρρεύσει.

Στην Περέιρα, στην καρδιά της περίφημης ζώνης παραγωγής καφέ της Κολομβίας, οι Αρχές έχουν επίσης καταγράψει δεκάδες νεκρούς, ενώ εκτεταμένες είναι οι καταστροφές σε κτίρια και υποδομές.

Στο διαμέρισμα Τσοκό, όπου βρίσκεται το επίκεντρο του σεισμού, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Οι αριθμοί εξακολουθούν να μεταβάλλονται καθώς οι τοπικές Αρχές συγκεντρώνουν στοιχεία από τις πληγείσες περιοχές.

Κτίρια καταρρέουν σε Περέιρα και Κάλι

Συγκλονιστικά βίντεο που δημοσιεύονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τη στιγμή που κτίρια καταρρέουν στις πόλεις Περέιρα και Κάλι, σηκώνοντας τεράστια σύννεφα σκόνης και προκαλώντας πανικό στους ανθρώπους που βρίσκονται στους δρόμους.

Σε ένα από τα βίντεο από την Περέιρα, φαίνεται ένα κτίριο να καταρρέει ξαφνικά, ενώ κάτοικοι που παρακολουθούν τη σκηνή αντιδρούν έντρομοι και απομακρύνονται από το σημείο.

Η Περέιρα συγκαταλέγεται στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τον σεισμό, ενώ οι εικόνες που έρχονται από την πόλη αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής που άφησε πίσω της η δόνηση.

Ανάλογες σκηνές καταγράφηκαν και στο Κάλι, όπου διασώστες και κάτοικοι έχουν βρεθεί από τις πρώτες ώρες στα συντρίμμια, αναζητώντας εγκλωβισμένους.

🇨🇴🚨 URGENTE: El hospital universitario en Cali se desplomó parcialmente tras los terremotos que afectaron Colombia. pic.twitter.com/yaDl1c5f1a — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) August 10, 2026

Así colapsó parte del Hospital Universitario de Cali, una de las ciudades más golpeadas por el sismo. #Colombia #Terremoto pic.twitter.com/1q3VRRUVzH — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) August 10, 2026

Imágenes del temblor en colombia 🇨🇴 pic.twitter.com/eq4CPWWfyz — Ramsés (@Ramxees) August 10, 2026

Εθνική καταστροφή κήρυξε η κυβέρνηση

Η κυβέρνηση της Κολομβίας έχει κηρύξει κατάσταση εθνικής καταστροφής, έπειτα από έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού.

Ο πρόεδρος Αμπελάρντο ντε λα Εσπριέγια ανακοίνωσε ότι θα επισκεφθεί τη ζώνη της καταστροφής, ενώ η κυβέρνηση έχει κινητοποιήσει τις διαθέσιμες δυνάμεις για τις επιχειρήσεις διάσωσης και την παροχή βοήθειας στους πληγέντες.

Στο Κάλι πρόκειται να αναπτυχθούν 1.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, μετά τις αναφορές για περιστατικά λεηλασιών στην πόλη.

Διεθνής κινητοποίηση για την Κολομβία

Την ετοιμότητα των ΗΠΑ να συνδράμουν την Κολομβία εξέφρασε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ είναι έτοιμη να υποστηρίξει τη χώρα μετά την καταστροφή.

The Trump Administration is closely monitoring the large earthquake that struck Colombia and stands ready to support the people of Colombia and President @ABDELAESPRIELLA’s Administration. American citizens in Colombia should enroll at https://t.co/9QMdr4xs9S and follow… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 10, 2026

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσέφερε τη χρήση των δορυφορικών υπηρεσιών της για την υποστήριξη των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, ενώ προτάσεις για παροχή βοήθειας έχουν γίνει επίσης από τη Βραζιλία, το Ελ Σαλβαδόρ, την Ουκρανία, το Ισραήλ και τη Βενεζουέλα.

«Το Ισραήλ είναι έτοιμο να βοηθήσει την Κολομβία με οποιονδήποτε τρόπο χρειαστεί», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ.

Λίγο αργότερα, η Κολομβία ακολούθησε το παράδειγμα των ΗΠΑ και αναγνώρισε την ισραηλινή κυριαρχία στα Υψίπεδα του Γκολάν, περιοχή που η πλειονότητα της διεθνούς κοινότητας θεωρεί κατεχόμενο συριακό έδαφος.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την «πλήρη υποστήριξη και αλληλεγγύη» του Κιέβου προς τον λαό της Κολομβίας, καλώντας παράλληλα τη διεθνή κοινότητα να κινητοποιηθεί και να προσφέρει βοήθεια.

Terrible news about the earthquake in western Colombia, which also affected neighboring Ecuador. As of now, at least 25 people have been reported dead, and there are people trapped under the rubble. Our condolences to the families of those who lost their lives and to everyone… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 10, 2026

Η γειτονική Βενεζουέλα, η οποία επλήγη από δύο καταστροφικούς σεισμούς πριν από περίπου έξι εβδομάδες, έθεσε στη διάθεση της Κολομβίας ομάδες διασωστών, ενώ ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να παράσχει την απαραίτητη υποστήριξη.

Η Τράπεζα Ανάπτυξης της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής ανακοίνωσε παράλληλα τη διάθεση 500.000 δολαρίων σε έκτακτη χρηματοδότηση για την υποστήριξη των επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η ΕΕ προσφέρει το Copernicus για τις επιχειρήσεις διάσωσης

Από την Ευρώπη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι η ΕΕ προσφέρει στην Κολομβία τη συνδρομή του δορυφορικού συστήματος Copernicus, προκειμένου να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Η δορυφορική υποστήριξη μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ορισμένες από τις πληγείσες περιοχές βρίσκονται μέσα σε πυκνή ζούγκλα και είναι δύσκολα προσβάσιμες από τα σωστικά συνεργεία.

Την ετοιμότητα των χωρών τους να προσφέρουν βοήθεια εξέφρασαν επίσης ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ.