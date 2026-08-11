Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο (12/8) λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς

Με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, Γιάννη Κουφίδη, τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη την Τετάρτη 12 Αυγούστου. Το μέτρο εφαρμόζεται από τις 08:00 έως τις 20:00 λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς (Δείκτης Επικινδυνότητας 3), με τους παραβάτες να αντιμετωπίζουν διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ.

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Χαλκιδική - δάσος - πυροσβεστική
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων τίθεται σε ισχύ στη Χαλκιδική αύριο (12/8) από τις 08:00 έως τις 20:00, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς (Δείκτης Επικινδυνότητας 3).
  • Η απαγόρευση ισχύει σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη. Για την εφαρμογή του μέτρου θα πραγματοποιούνται έλεγχοι με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας.
  • Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής απευθύνει έκκληση προς κατοίκους και επισκέπτες να τηρήσουν την απαγόρευση. Υπενθυμίζεται ότι η παραβίαση της απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ.

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Σε ισχύ τίθεται με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, Γιάννη Κουφίδη, η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη από τις 08:00 έως τις 20:00 την Τετάρτη (12/8), λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς (Δείκτης Επικινδυνότητας 3).

Η απαγόρευση ισχύει στις εξής περιοχές: Δήμος Κασσάνδρας: Χερσόνησος Κασσάνδρας – «Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό έως Αγία Παρασκευή), «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της Τ.Κ. Παλιουρίου. Δήμος Σιθωνίας: Χερσόνησος Σιθωνίας – Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά. Δήμος Αριστοτέλη: (Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατονίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου).

Για την εφαρμογή του μέτρου θα πραγματοποιούνται έλεγχοι στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ προβλέπεται η απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις παραπάνω περιοχές, με εξαίρεση τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν στις δράσεις πυροπροστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής απευθύνει έκκληση προς κατοίκους και επισκέπτες να τηρήσουν την απαγόρευση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, συμβάλλοντας στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, των δασικών οικοσυστημάτων και της δημόσιας περιουσίας.

Υπενθυμίζεται ότι η παραβίαση της απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

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