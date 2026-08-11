Ατύχημα με ποδήλατο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη στα Χανιά – Μετέβη στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη χτες Δευτέρα στο νοσοκομείο Χανίων, καθώς είχε μικρό ατύχημα με το ποδήλατό του. Τραυματίστηκε στο χέρι με μικρές εκδορές και κάψιμο, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αποχώρησε

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  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη χτες Δευτέρα στο νοσοκομείο Χανίων, έπειτα από ένα μικρό ατύχημα.- Το ατύχημα συνέβη την ώρα που έκανε ποδήλατο, με τον πρωθυπουργό να τραυματίζεται στο χέρι και να φέρει μικρές εκδορές.- Αφού του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ο κ. Μητσοτάκης συνομίλησε με κόσμο και προσωπικό, προτού αναχωρήσει από το νοσοκομείο.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη στο νοσοκομείο Χανίων χτες Δευτέρα, καθώς είχε μικρό ατύχημα.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, ο Πρωθυπουργός μετέβη στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου έπειτα από πτώση που είχε την ώρα που έκανε ποδήλατο.

Ο κ. Μητσοτάκης φαίνεται ότι τραυματίστηκε στο χέρι ενώ έφερε μικρές εκδορές και κάψιμο που προκλήθηκε σε κάποια σημεία από την τριβή κατά την πτώση.

Ο ίδιος δεν παρέλειψε να συνομιλήσει με κόσμο και προσωπικό, ενώ αφού του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αποχώρησε από το νοσοκομείο.

 

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