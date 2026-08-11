Ατύχημα με ποδήλατο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη στα Χανιά – Μετέβη στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη στο νοσοκομείο Χανίων χτες Δευτέρα, καθώς είχε μικρό ατύχημα.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, ο Πρωθυπουργός μετέβη στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου έπειτα από πτώση που είχε την ώρα που έκανε ποδήλατο.

Ο κ. Μητσοτάκης φαίνεται ότι τραυματίστηκε στο χέρι ενώ έφερε μικρές εκδορές και κάψιμο που προκλήθηκε σε κάποια σημεία από την τριβή κατά την πτώση.

Ο ίδιος δεν παρέλειψε να συνομιλήσει με κόσμο και προσωπικό, ενώ αφού του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αποχώρησε από το νοσοκομείο.