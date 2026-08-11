Ιλινόις: Βετεράνος πεζοναύτης έπεσε σε κώμα έπειτα από κατανάλωση ωμών στρειδιών σε εστιατόριο

Ένας 44χρονος βετεράνος των Πεζοναυτών και συνταξιούχος πυροσβέστης δίνει μάχη για τη ζωή του με βαρύτατη εγκεφαλική βλάβη, αφότου κατανάλωσε ωμά στρείδια σε εστιατόριο του Ιλινόις τον Ιούνιο του 2025. Η μόλυνση από βακτήρια E. coli και Plesiomonas shigelloides προκάλεσε καρδιακή ανακοπή και ανεπανόρθωτες εγκεφαλικές βλάβες, οδηγώντας την οικογένειά του σε δικαστική προσφυγή κατά του εστιατορίου και των προμηθευτών θαλασσινών. Έχει ξεκινήσει εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για την υποστήριξη της οικογένειας.

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Διεθνή Νέα

Τζο Μπέλτζιο σε κώμα από στρείδια
Πηγή: New York Post
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 44χρονος βετεράνος των Πεζοναυτών δίνει μάχη για τη ζωή του, καθηλωμένος σε νοσοκομειακό κρεβάτι με βαρύτατη εγκεφαλική βλάβη μετά την κατανάλωση ωμών στρειδιών.
  • Η κατανάλωση των στρειδιών προκάλεσε σοβαρή μόλυνση από επικίνδυνα βακτήρια (E. coli, Plesiomonas shigelloides), οδηγώντας σε καρδιακή ανακοπή και ανεπανόρθωτες εγκεφαλικές βλάβες. Η οικογένεια κατέθεσε αγωγή κατά του εστιατορίου και των προμηθευτών.
  • Ο 44χρονος θα χρειάζεται 24ωρη φροντίδα για το υπόλοιπο της ζωής του, ενώ για την οικονομική ανακούφιση της οικογένειας έχει ξεκινήσει εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένας 44χρονος βετεράνος των Πεζοναυτών και συνταξιούχος πυροσβέστης δίνει μάχη για τη ζωή του, έχοντας μείνει πλέον καθηλωμένος σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου, με βαρύτατη εγκεφαλική βλάβη.

Η οικογενειακή γιορτή σε γνωστό εστιατόριο του Ιλινόις μετατράπηκε σε εφιάλτη, όταν η κατανάλωση ωμών στρειδιών, προκάλεσε σοβαρή μόλυνση, ανακοπή καρδιάς και ολική ανατροπή στη ζωή της οικογένειάς του.

Το χρονικό της δηλητηρίασης και η μάχη για τη ζωή

Στις 30 Ιουνίου 2025, ο Τζο Μπέλτζιο, επισκέφθηκε το εστιατόριο Gibsons Steakhouse & Bar στο Όουκ Μπρουκ, κοντά στο Σικάγο, για να γιορτάσει τα γενέθλιά του, με την οικογένειά του.

Τρεις ημέρες μετά την κατανάλωση των στρειδιών, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ραγδαία, οδηγώντας σε καρδιακή ανακοπή. Ο 44χρονος έχασε τις αισθήσεις του και έμεινε χωρίς οξυγόνο για τουλάχιστον οκτώ λεπτά, πριν ανανηφθεί από τους πρώην συναδέλφους του στην Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σισέρο.

Ο Τζο πριν από το περιστατικό

Τα επικίνδυνα βακτήρια και η δικαστική προσφυγή

Οι εργαστηριακές εξετάσεις στο νοσοκομείο αποκάλυψαν την παρουσία δύο επικίνδυνων παθογόνων βακτηρίων στον οργανισμό του: του εντεροπαθογόνου E. coli (EPEC) και του Plesiomonas shigelloides.

Η πλευρά του θύματος κατέθεσε αγωγή κατά του εστιατορίου, καθώς και κατά των εταιρειών προμήθειας θαλασσινών Supreme Lobster και Seafood Company. Από την πλευρά του, το εστιατόριο ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν άλλα καταγεγραμμένα περιστατικά και αρνείται την ευθύνη.

Μια οικογένεια απέναντι σε μια μη αναστρέψιμη βλάβη

Μετά από μήνες σε κώμα, οι γιατροί εκτιμούν ότι ο Μπέλτζιο, θα χρειάζεται 24ωρη φροντίδα για το υπόλοιπο της ζωής του, καθώς οι εγκεφαλικές βλάβες είναι ανεπανόρθωτες.

Σοκαρισμένη και η σύζυγός του

Ο 44χρονος, που είχε υπηρετήσει με αφοσίωση στο Ιράκ και ως εθελοντής στην τοπική κοινωνία, αφήνει πίσω του την αρραβωνιαστικιά του και την μόλις λίγων μηνών κόρη τους. Για την οικονομική ανακούφιση της οικογένειας, έχει ήδη ξεκινήσει εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων, μέσω της πλατφόρμας GoFundMe.

Πηγή: New York Post 

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