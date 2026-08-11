Ιλινόις: Βετεράνος πεζοναύτης έπεσε σε κώμα έπειτα από κατανάλωση ωμών στρειδιών σε εστιατόριο

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Ένας 44χρονος βετεράνος των Πεζοναυτών και συνταξιούχος πυροσβέστης δίνει μάχη για τη ζωή του, έχοντας μείνει πλέον καθηλωμένος σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου, με βαρύτατη εγκεφαλική βλάβη.

Η οικογενειακή γιορτή σε γνωστό εστιατόριο του Ιλινόις μετατράπηκε σε εφιάλτη, όταν η κατανάλωση ωμών στρειδιών, προκάλεσε σοβαρή μόλυνση, ανακοπή καρδιάς και ολική ανατροπή στη ζωή της οικογένειάς του.

Το χρονικό της δηλητηρίασης και η μάχη για τη ζωή

Στις 30 Ιουνίου 2025, ο Τζο Μπέλτζιο, επισκέφθηκε το εστιατόριο Gibsons Steakhouse & Bar στο Όουκ Μπρουκ, κοντά στο Σικάγο, για να γιορτάσει τα γενέθλιά του, με την οικογένειά του.

Τρεις ημέρες μετά την κατανάλωση των στρειδιών, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ραγδαία, οδηγώντας σε καρδιακή ανακοπή. Ο 44χρονος έχασε τις αισθήσεις του και έμεινε χωρίς οξυγόνο για τουλάχιστον οκτώ λεπτά, πριν ανανηφθεί από τους πρώην συναδέλφους του στην Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σισέρο.

Τα επικίνδυνα βακτήρια και η δικαστική προσφυγή

Οι εργαστηριακές εξετάσεις στο νοσοκομείο αποκάλυψαν την παρουσία δύο επικίνδυνων παθογόνων βακτηρίων στον οργανισμό του: του εντεροπαθογόνου E. coli (EPEC) και του Plesiomonas shigelloides.

Η πλευρά του θύματος κατέθεσε αγωγή κατά του εστιατορίου, καθώς και κατά των εταιρειών προμήθειας θαλασσινών Supreme Lobster και Seafood Company. Από την πλευρά του, το εστιατόριο ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν άλλα καταγεγραμμένα περιστατικά και αρνείται την ευθύνη.

Μια οικογένεια απέναντι σε μια μη αναστρέψιμη βλάβη

Μετά από μήνες σε κώμα, οι γιατροί εκτιμούν ότι ο Μπέλτζιο, θα χρειάζεται 24ωρη φροντίδα για το υπόλοιπο της ζωής του, καθώς οι εγκεφαλικές βλάβες είναι ανεπανόρθωτες.

Ο 44χρονος, που είχε υπηρετήσει με αφοσίωση στο Ιράκ και ως εθελοντής στην τοπική κοινωνία, αφήνει πίσω του την αρραβωνιαστικιά του και την μόλις λίγων μηνών κόρη τους. Για την οικονομική ανακούφιση της οικογένειας, έχει ήδη ξεκινήσει εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων, μέσω της πλατφόρμας GoFundMe.

Πηγή: New York Post