Φωτιά στα Σπάτα: Σε άνδρα ανήκει η σορός που βρέθηκε σε αυτοκίνητο – Έρευνες από τη ΔΑΕΕ

Σορός άνδρα αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο στο Πικέρμι, από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε πυρκαγιά που επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση.

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Φωτιά, Σπάτα, καμένο αυτοκίνητο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε άνδρα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ανήκει η σορός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φέρεται ότι ξεκίνησε η φωτιά στο Πικέρμι.
  • Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Πυροσβεστικής, ο άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος, έχοντας γείρει στο κάθισμα του συνοδηγού.
  • Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά, αλλά και για τα ακριβή αίτια θανάτου, διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε άνδρα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ανήκει η σορός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φέρεται ότι ξεκίνησε η φωτιά στο Πικέρμι, η οποία επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Πυροσβεστικής, το αυτοκίνητο ήταν σταματημένο στην άκρη του δρόμου και ο άνδρας, που βρέθηκε απανθρακωμένος, είχε γείρει στο κάθισμα του συνοδηγού.

Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο, αλλά και για τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα, διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η πυρκαγιά στην περιοχή αντιμετωπίστηκε άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Δείτε φωτογραφίες από το καμένο αυτοκίνητο:

Φωτιά, Σπάτα, καμένο αυτοκίνητο

Φωτιά, Σπάτα, καμένο αυτοκίνητο

Φωτιά, Σπάτα, καμένο αυτοκίνητο

Φωτιά, Σπάτα, καμένο αυτοκίνητο

Φωτιά, Σπάτα, καμένο αυτοκίνητο

Φωτιά, Σπάτα, καμένο αυτοκίνητο

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