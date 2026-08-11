Φωτιά στα Σπάτα: Σε άνδρα ανήκει η σορός που βρέθηκε σε αυτοκίνητο – Έρευνες από τη ΔΑΕΕ

Σε άνδρα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ανήκει η σορός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φέρεται ότι ξεκίνησε η φωτιά στο Πικέρμι, η οποία επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Πυροσβεστικής, το αυτοκίνητο ήταν σταματημένο στην άκρη του δρόμου και ο άνδρας, που βρέθηκε απανθρακωμένος, είχε γείρει στο κάθισμα του συνοδηγού.
Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο, αλλά και για τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα, διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος.
Η πυρκαγιά στην περιοχή αντιμετωπίστηκε άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
Δείτε φωτογραφίες από το καμένο αυτοκίνητο: