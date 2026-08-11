Θεσσαλονίκη: Εκτροχιάστηκε βαγόνι αμαξοστοιχίας που μετέφερε καύσιμα – Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός

Εκτροχιασμός βαγονιού εμπορικής αμαξοστοιχίας που μετέφερε πετρέλαιο σημειώθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό της Ειδομένης στο Κιλκίς. Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ούτε κίνδυνος πυρκαγιάς ή διαφυγή καυσίμου, με την πυροσβεστική να παραμένει στο σημείο έως την επαναφορά του βαγονιού στις ράγες

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Θεσσαλονίκη, Νέο Τρένο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εκτροχιασμός σημειώθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό της Ειδομένης στο Κιλκίς, όταν έφυγε από τις ράγες βαγόνι εμπορικής αμαξοστοιχίας που μετέφερε πετρέλαιο.
  • Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός ή διαφυγή καυσίμου.
  • Η πυροσβεστική παραμένει στο σημείο για την πυρασφάλεια, έως ότου η εταιρεία μεριμνήσει για την επαναφορά του βαγονιού στις ράγες.

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Εκτροχιασμός σημειώθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό της Ειδομένης στο Κιλκίς, όταν έφυγε από τις ράγες βαγόνι εμπορικής αμαξοστοιχίας που μετέφερε πετρέλαιο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το συμβάν στις περίπου 14:30 και για την πυρασφάλεια άμεσα μετέβησαν στο σημείο δυο πυροσβέστες με ένα όχημα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός ή υπερχείλιση ή διαφυγή καυσίμου. Για το συμβάν έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιοι φορείς.

Η πυροσβεστική παραμένει στο σημείο, έως ότου η εταιρεία μεριμνήσει για τις ενέργειες επαναφοράς του βαγονιού στις ράγες.

πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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