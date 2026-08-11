Θεσσαλονίκη: Εκτροχιάστηκε βαγόνι αμαξοστοιχίας που μετέφερε καύσιμα – Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Εκτροχιασμός σημειώθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό της Ειδομένης στο Κιλκίς, όταν έφυγε από τις ράγες βαγόνι εμπορικής αμαξοστοιχίας που μετέφερε πετρέλαιο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το συμβάν στις περίπου 14:30 και για την πυρασφάλεια άμεσα μετέβησαν στο σημείο δυο πυροσβέστες με ένα όχημα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός ή υπερχείλιση ή διαφυγή καυσίμου. Για το συμβάν έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιοι φορείς.

Η πυροσβεστική παραμένει στο σημείο, έως ότου η εταιρεία μεριμνήσει για τις ενέργειες επαναφοράς του βαγονιού στις ράγες.

πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ