Λίσα Ιτόγια: Η 16χρονη που «οδηγεί» την Εθνική Κορασίδων απαντά στον ρατσισμό – «Φοράω τη φανέλα της χώρας μου με περηφάνια»

Η Λίσα Ιτόγια αποτελεί μία από τις βασικές αιχμές του δόρατος της Εθνικής Κορασίδων στο Ευρωμπάσκετ U16 Β’ Κατηγορίας, που διεξάγεται στα Ιωάννινα, παίζοντας κομβικό ρόλο στην πρόκριση του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στον μεγάλο τελικό που οδηγεί στην άνοδο.

Η 16χρονη γκαρντ, η οποία γεννήθηκε στην Ελλάδα από Νιγηριανούς γονείς, επέλεξε μετά την πρόκριση της Εθνικής να στείλει ένα ιδιαίτερα δυνατό μήνυμα μέσω των social media.

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Με ανάρτησή της στο Instagram αναφέρθηκε στον ρατσισμό που έχει αντιμετωπίσει λόγω του χρώματος του δέρματός της, αλλά και στην περηφάνια που αισθάνεται φορώντας τη φανέλα της Ελλάδας.

Η Ιτόγια ξεκαθάρισε πως τα αρνητικά σχόλια δεν πρόκειται να την αποτρέψουν από το να κυνηγήσει το όνειρό της, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται και να εκπροσωπεί τη χώρα στην οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε.

Η ανάρτηση της Ιτόγια

«Οι μισοί Έλληνες μπορεί να με μισούν απλώς και μόνο επειδή έχω διαφορετικό χρώμα δέρματος. Μου λένε ότι δεν αξίζω να παίζω στην Ελλάδα, λες και η αξία μου ως αθλήτρια καθορίζεται από το χρώμα του δέρματός μου. Είμαι Ελληνονιγηριανή. Θα μπορούσα τώρα να βρίσκομαι στη Νιγηρία και να παίζω εκεί, αλλά επέλεξα τη χώρα όπου γεννήθηκα, τη χώρα στην οποία μεγάλωσα και τη χώρα που αποκαλώ σπίτι μου. Οπότε σας ευχαριστώ που βρίζετε ένα 16χρονο κορίτσι επειδή απλώς κυνηγά το όνειρό της. Μπορείτε να με κρίνετε, να αμφιβάλλετε για μένα και μπορείτε να προσπαθείτε να με ρίξετε, αλλά ποτέ δεν θα με καθορίσετε. Θα συνεχίσω να δουλεύω. Θα συνεχίσω να παλεύω. Θα συνεχίσω να φοράω τη φανέλα της χώρας μου με περηφάνια. Γιατί έχω τον Θεό στο πλευρό μου. Και με τον Θεό δίπλα μου, τίποτα και κανένας δεν μπορεί να με σταματήσει», αναφέρει.

Η Ιτόγια πραγματοποιεί εξαιρετικό τουρνουά στα Ιωάννινα, έχοντας κατά μέσο όρο 19,3 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1,3 ασίστ και 1,3 κλεψίματα.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ