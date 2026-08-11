Πετρέλαιο: Σχεδόν στα 90 δολάρια η τιμή του brent – Τι λένε οι αναλυτές

Στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη Ιουλίου “σκαρφάλωσε” σήμερα η διεθνής τιμή του αργού πετρελαίου (brent), καθώς οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν για τη λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή φαίνεται να βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Συγκεκριμένα, σήμερα στις 12.32 μμ ώρα Ελλάδας η τιμή του brent άγγιξε σχεδόν τα επίπεδα των 90 δολαρίων το βαρέλι και συγκεκριμένα ανήλθε στα 89,44 δολάρια το βαρέλι καταγράφοντας μια αύξηση της τάξεως του 1,96% από 87,87 δολάρια το βαρέλι που ήταν στο άνοιγμα της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Μάλιστα, για σήμερα το υψηλό της ημέρας του αργού αναμένεται να φτάσει τα 90,03 δολάρια το βαρέλι και το χαμηλό στα 87,45 δολάρια το βαρέλι.

Νωρίτερα, το https://www.reuters.com/ ανέφερε πως οι τιμές στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) για το αργό τύπου Brent αυξήθηκαν κατά 2,19% και έφτασαν στα 89,64 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ στα συμβόλαια για το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) ενισχύθηκαν κατά 2,33% και πήγαν στα 84,04 δολάρια ανά βαρέλι. Σε αυτό το σημείο τονίζεται πως, οι τιμές και των δύο συμβολαίων σκαρφάλωσαν στα υψηλότερα επίπεδα από τις 31 Ιουλίου.

Τι λένε οι αναλυτές

Για το θέμα του πετρελαίου μίλησαν στο https://www.reuters.com/ αναλυτές και οι ειδικοί. Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να βρίσκεται λύση για την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και αυτό ασκεί νέες ανοδικές πιέσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, όπως δήλωσε ο επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων της Saxo Bank,Ole Hansen, προσθέτοντας πως βρίσκεται σε εξέλιξη η σημαντική διαταραχή του εφοδιασμού.

Από την πλευρά τους οι αναλυτές της Barclays ανέφεραν πως, κατά την εβδομάδα που έληξε στις 7 Αυγούστου, οι καθαρές εξαγωγές αργού πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων μέσω των Στενών του Ορμούζ ανήλθαν κατά μέσο όρο στα 3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Δηλαδή καταγράφηκε μια πτώση από τα 4,4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Σημειώνεται δε πως, πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, δηλαδή τέλη Φεβρουαρίου, περίπου το 1/5 των παγκόσμιων ημερήσιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου διερχόταν από τα Στενά του Ορμούζ.

Είναι πιθανό, η διεθνής τιμή του πετρελαίου να κινείται στα επίπεδα των 75 δολαρίων το βαρέλι και 95 δολαρίων, μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπως δήλωσε ο αναλυτής αγοράς της IG, Tony Sycamore μιλώντας στο https://www.rte.ie/