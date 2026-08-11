Ληξιπρόθεσμα χρέη Δημοσίου: Τι δείχνει η νέα ακτινογραφία για τα «φέσια»

Μειώθηκαν κατά 237 εκατ. ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες τον Ιούνιο σε σχέση με τον Μάιο, καθώς ανήλθαν στα 2,762 δισ. ευρώ στο σύνολό τους από 2,999 δισ. ευρώ που ήταν έναν μήνα πριν, όπως αυτό προέκυψε από τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Αυτό βασικά οφείλεται στο ότι επιταχύνθηκαν οι πληρωμές από τα νοσοκομεία. Παρ’ όλα αυτά, προβληματική παρέμεινε η εικόνα σε επίπεδο εξαμήνου, καθώς τα «φέσια» ήταν αυξημένα κατά 185 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025.

Ακόμη επισημαίνεται πως, εκκρεμείς επιστροφές φόρων παρέμειναν στα 788 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό εξακολουθεί να οφείλει το Δημόσιο σε προμηθευτές, επιχειρήσεις, συνταξιούχους και φορολογούμενους. Σωρευτικά, ληξιπρόθεσμα χρέη και εκκρεμείς επιστροφές φόρων, υπερέβησαν τα 3,55 δισ. ευρώ, από 3,299 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2025. Λόγω λοιπόν της εξέλιξης αυτής, συντηρείται το πρόβλημα ρευστότητας που έχει δημιουργηθεί στην αγορά.

Τα χρέη

Ειδικότερα, τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους έδειξαν ότι:

Συνολικά 1,305 δισ. ευρώ οφείλουν τα δημόσια νοσοκομεία σε προμηθευτές. Το ποσό αυτό είναι μικρότερο κατά 214 εκατ. ευρώ από 1,519 δισ. ευρώ που ήταν οι οφειλές τον Μάιο του 2026. Σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025, η μείωση ήταν 92 εκατ. ευρώ.

Το ποσό αυτό είναι μικρότερο κατά 214 εκατ. ευρώ από 1,519 δισ. ευρώ που ήταν οι οφειλές τον Μάιο του 2026. Σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025, η μείωση ήταν 92 εκατ. ευρώ. 715 εκατ. ευρώ ήταν οι οφειλές των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης . Αυτές ήταν αυξήθηκαν κατά 9 εκατ. ευρώ μέσα σε 1 μήνα και κατά 49 εκατ. ευρώ από το τέλος του 2025. Οι εκκρεμότητες σχετίζονταν κυρίως με καθυστερήσεις που υπήρξαν στην έκδοση επικουρικών συντάξεων.

. Αυτές ήταν αυξήθηκαν κατά 9 εκατ. ευρώ μέσα σε 1 μήνα και κατά 49 εκατ. ευρώ από το τέλος του 2025. Οι εκκρεμότητες σχετίζονταν κυρίως με καθυστερήσεις που υπήρξαν στην έκδοση επικουρικών συντάξεων. 333 εκατ. ευρώ ήταν οι οφειλές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι και Περιφέρειες). Αυτές μειώθηκαν κατά 12 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Μάιο του 2026, ωστόσο ήταν αυξημένες κατά 153 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025.

Αυτές μειώθηκαν κατά 12 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Μάιο του 2026, ωστόσο ήταν αυξημένες κατά 153 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025. 243 εκατ. ευρώ ήταν τα χρέη των νομικών προσώπων του Δημοσίου . Αυτά αυξήθηκαν κατά 7 εκατ. ευρώ μέσα σε 1 μήνα έναντι 236 εκατ. ευρώ τον Μάιο του 2026 . Αξίζει να σημειωθεί πως, οι οφειλές τους «φούσκωσαν» κατά 35 εκατ. ευρώ μέσα σε 6 μήνες.

. Αυτά αυξήθηκαν κατά 7 εκατ. ευρώ μέσα σε 1 μήνα έναντι 236 εκατ. ευρώ τον Μάιο του 2026 . Αξίζει να σημειωθεί πως, οι οφειλές τους «φούσκωσαν» κατά 35 εκατ. ευρώ μέσα σε 6 μήνες. Το συνολικό ποσό των 175 εκατ. ευρώ οφείλουν τα υπουργεία. Από το χρήματα αυτά, τα 64 εκατ. ευρώ προήλθαν από οφειλές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου προς ιδιώτες και 66 εκατ. ευρώ από οφειλές του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Οι επιστροφές φόρων

Μέσα σε ένα μήνα οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων αυξήθηκαν κατά 69 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 788 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο, από 719 εκατ. ευρώ που ήταν τον Μάιο.

Από το συνολικό ποσό των εκκρεμών επιστροφών φόρων: