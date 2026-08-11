Εφιαλτικό τέλος για την 9χρονη Μελίνα: Την έπνιξε ο ίδιος της ο πατέρας για να εκδικηθεί την πρώην σύζυγό του – Έκρυψε τη σορό σε βάλτο

Τα μέλη της οικογένειας της 9χρονης Μελίνα Φρατόλιν, αγκαλιάστηκαν και έκλαιγαν με λυγμούς σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα (10/8), όταν οι ένορκοι έκριναν τον πατέρα του κοριτσιού ένοχο για τον πνιγμό της και την απόκρυψη του σώματός της σε έναν βάλτο το περασμένο καλοκαίρι.

Οι ένορκοι έδωσαν την ετυμηγορία τους για τον 46χρονο Λουτσιάνο Φρατόλιν μετά από μία δίκη που διήρκησε περίπου 3 εβδομάδες: «Ένοχος» για φόνο δευτέρου βαθμού και απόκρυψη ανθρώπινου πτώματος.

Σύμφωνα με το cbc.ca, ο Φρατόλιν άκουσε την απόφαση των ενόρκων ενώ στεκόταν ανάμεσα στους δύο δικηγόρους του και διατήρησε μια ουδέτερη έκφραση, κουνώντας ελαφρά το κεφάλι του, πριν καθίσει.

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Ο παιδοκτόνος τον Καναδά, όπως κατατέθηκε στο δικαστήριο, έκανε την αποτρόπαια πράξη για να εκδικηθεί την πρώην σύζυγό του και πλέον αντιμετωπίζει την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.

Η ανακούφιση του Εισαγγελέα

Ο Michael Langey, Εισαγγελέας της Κομητείας Έσσεξ, δήλωσε ότι ένιωσε καλά που άκουσε την ετυμηγορία μετά από ένα χρόνο εργασίας σε αυτήν την υπόθεση.

«Οι παππούδες και οι γιαγιάδες ήταν εδώ, οι θείες ήταν εδώ. Έπρεπε να καθίσουν στην αίθουσα του δικαστηρίου και υπήρχε η πιθανότητα, προφανώς, να μην καταδικαστεί. Ήταν λοιπόν μια ανακούφιση για αυτούς, και ελπίζω ότι αυτό θα μπορούσε να είναι κάποιο είδος λήξης για αυτούς», είπε έξω από το δικαστήριο.

«Η κόρη της δεν γύρισε ποτέ σπίτι»

Η μητέρα της Μελίνα, Κάλι Γαλάνης, δεν ήταν στην αίθουσα του δικαστηρίου τη Δευτέρα. Δεν ήθελε να είναι εκεί σε περίπτωση που κατέθετε ο Φράτολιν, είπε ο Λάνγκεϊ. Η Γαλάνης έχασε τη μοναχοκόρη της όταν πέθανε η Μελίνα, πρόσθεσε.

«Περίμενε την κόρη της να γυρίσει σπίτι όλη νύχτα, κοίταζε έξω από το παράθυρο… Η κόρη της δεν γύρισε ποτέ σπίτι και την επόμενη μέρα έπρεπε να λάβει το τηλεφώνημα ότι ήταν νεκρή σε ένα ρυάκι στην κομητεία Έσσεξ, στη Νέα Υόρκη», είπε.

Το χρονικό της φρίκης

Η μικρή είχε πάει με τον πατέρα της στην Νέα Υόρκη. Το σώμα της Μελίνας βρέθηκε πέρυσι σε έναν βάλτο σε μια αγροτική περιοχή της Νέας Υόρκης, μερικώς καλυμμένο από ένα πεσμένο δέντρο με μια μεγάλη πέτρα στο στήθος της.

Η μητέρα έστελνε επανειλημμένα μηνύματα στον πατέρα της τη νύχτα που το κορίτσι από το Μόντρεαλ δηλώθηκε αγνοούμενο από τον Φράτολιν στις 19 Ιουλίου 2025.

Η σορός της μικρούλας βρέθηκε την επόμενη μέρα κοντά στην Τικοντερόγκα της Νέας Υόρκης, περίπου 400 χιλιόμετρα βόρεια της Νέας Υόρκης. Η νεκροψία διαπίστωσε ότι ο θάνατός της προήλθε από ασφυξία λόγω πνιγμού.

Ο Φράτολιν ανέφερε ότι η κόρη του είχε απαχθεί από δύο άνδρες που έφυγαν με ένα λευκό βαν, αλλά οι ερευνητές αργότερα τον συνέλαβαν για τη δολοφονία του παιδιού.

Τα ηλεκτρονικά δεδομένα ήταν «κλειδί» για την αποκάλυψη της υπόθεσης

Τα ηλεκτρονικά δεδομένα έπαιξαν μεγάλο ρόλο στην εύρεση της σορού της Μελίνα και στην έκβαση της δίκης, τόσο μέσω της τοποθεσίας από το τηλέφωνο και το αυτοκίνητο του παιδοκτόνου, όσο και μέσω αρχείων γραπτών μηνυμάτων και κλήσεων.