Πάτρα: Ενθαρρυντικά σημάδια για το 2,5 ετών παιδί που έπεσε από μπαλκόνι – Βελτιωμένη η κατάσταση της υγείας του

Ένα 2,5 ετών παιδί νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, αφού έπεσε χθες από μπαλκόνι στην Παραλία Πατρών, υποφέροντας κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Παρά τον τραυματισμό, η κατάσταση της υγείας του θεωρείται ενθαρρυντική, καθώς αντιδρά σε ερεθίσματα και δεν κινδυνεύει η ζωή του, ενώ αναμένεται μαγνητική εξέταση για πλήρη εικόνα των τραυμάτων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα παιδί μόλις 2,5 ετών νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, αφού έπεσε από μπαλκόνι τριών μέτρων στην Παραλία Πατρών, υποφέροντας κρανιοεγκεφαλική κάκωση.
  • Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, το παιδί αντιδρά σε ερεθίσματα και κινεί τα άκρα του, με τους γιατρούς να κάνουν λόγο για ενθαρρυντικά σημάδια και να δηλώνουν ότι η ζωή του δεν κινδυνεύει.
  • Το 2,5 ετών παιδί στάθηκε ιδιαίτερα τυχερό, καθώς η πτώση του ανακόπηκε από μια μικρή ελιά που βρισκόταν κάτω από το μπαλκόνι, αποτρέποντας πιθανώς τα χειρότερα.

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Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, νοσηλεύεται το αγοράκι, ηλικίας 2,5 ετών, το οποίο έπεσε χθες (10/8/2026), από μπαλκόνι ύψους περίπου τριών μέτρων, στην Παραλία Πατρών. Το παιδί υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση και νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική, όπου βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡTnews, οι γιατροί αναμένεται σήμερα να υποβάλουν το παιδί σε μαγνητική εξέταση, προκειμένου να έχουν πλήρη εικόνα για την έκταση των τραυμάτων και την κατάσταση της υγείας του.

Το παιδί, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, αντιδρά σε ερεθίσματα, κινεί τα χέρια και τα πόδια του και κλαίει, στοιχεία που θεωρούνται ενθαρρυντικά. Παρά την κρανιοεγκεφαλική κάκωση, οι γιατροί αναφέρουν ότι δεν κινδυνεύει η ζωή του, ωστόσο μία πληρέστερη αποτύπωση της κλινικής του κατάστασης, αναμένεται να υπάρξει έπειτα από την ολοκλήρωση των ιατρικών εξετάσεων.

Το χρονικό του ατυχήματος

Το ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (10/8/2026) στην Παραλία Πατρών, όπου το παιδί βρισκόταν αυτές τις ημέρες, μαζί με τους παππούδες του. Η μόνιμη κατοικία της οικογένειας είναι στην Αθήνα, ενώ το παιδί έχει καταγωγή από την Πάτρα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παιδί φαίνεται πως στάθηκε ιδιαίτερα τυχερό, καθώς ακριβώς κάτω από το μπαλκόνι υπήρχε ένα μικρό δέντρο, μία ελιά, η οποία ανέκοψε την πτώση του. Το γεγονός αυτό πιθανότατα απέτρεψε τα χειρότερα.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν το παιδί είχε ξυπνήσει, όπως και η μητέρα του και το μεγαλύτερο αδελφάκι του. Η μητέρα βρισκόταν στην κουζίνα και ετοίμαζε τα γάλατα, όταν, σύμφωνα με την περιγραφή του ρεπορτάζ, το 2,5 ετών παιδί βγήκε στο μπαλκόνι και ενώ περιεργαζόταν τα κάγκελα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε στο κενό.

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