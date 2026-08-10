Πάτρα: «Άγιο» είχε παιδάκι 2,5 ετών που έπεσε από μπαλκόνι – Σώθηκε από ένα… δέντρο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Άγιο είχε ένα παιδάκι 2,5 ετών το οποίο το πρωί της Δευτέρας (10/8) έπεσε από μπαλκόνι κτιρίου στην Παραλία Πατρών, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Το παιδάκι σώθηκε από ένα… δέντρο το οποίο ανέκοψε την πορεία της πτώσης

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας apohxos.gr, την πτώση του μικρού παιδιού ανέκοψε δέντρο που βρισκόταν στο σημείο, με αποτέλεσμα να περιοριστεί η σφοδρότητα της πρόσκρουσης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας.

Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις.

Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ότι η ζωή του 2,5 ετών παιδιού δεν διατρέχει κίνδυνο, ενώ οι γιατροί συνεχίζουν τον απαραίτητο έλεγχο της κατάστασής του.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για το περιστατικό.