Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στον Κουβαρά: Κάηκε κτηνοτροφική μονάδα, ζημιές σε ακόμη μία επιχείρηση – 112 για εκκένωση του Αγίου Στυλιανού

Βελτιωμένη είναι η εικόνα από την  πυρκαγιά που ξέσπασε στον Κουβαρά Ανατολικής Αττικής, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να καταβάλλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της. Η φωτιά έχει ήδη κάψει μία κτηνοτροφική μονάδα και έχει ενεργοποιήσει το 112 για την εκκένωση του οικισμού Άγιος Στυλιανός προς Καλύβια Θορικού, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Λαυρίου.

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Φωτιά στον Κουβαρά Αττικής
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μαίνεται η φωτιά στον Κουβαρά Ανατολικής Αττικής, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη και μια κτηνοτροφική μονάδα να έχει καεί.
  • Στο μέτωπο επιχειρούν 197 πυροσβέστες με 42 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν δυνάμεις από Γαλλία και Ρουμανία.
  • Μήνυμα από το 112 εκδόθηκε για εκκένωση του οικισμού του Αγίου Στυλιανού, με τους κατοίκους να καλούνται να μετακινηθούν προς τα Καλύβια Θορικού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε στον Κουβαρά στην Ανατολική Αττική, κοντά στον οικισμό Άγιο Στυλιανό.

Φωτιά στον Κουβαρά: Διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Λαυρίου

Συγκεκριμένα την είδηση για την βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς έδωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος μετέβη στο σημείο για να ενημερωθεί από κοντά και να συντονίσει τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Η πυρκαγιά έκαψε κτηνοτροφική μονάδα όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Φωτιά στον Κουβαρά: Νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση της περιοχής του Αγίου Στυλιανού

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της πυροσβεστικής, οι φλόγες έχουν προκαλέσει ζημιές και σε ακόμη μία επιχείρηση στις παρυφές του οικισμού Άγιος Στυλιανός, κάτι που θα αποτιμηθεί μετά την κατάσβεση.

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή απομακρύνουν τη φωτιά από τον οικισμό και την κατευθύνουν προς το βουνό, μέσα σε χαράδρα που δυσχαιρένει το έργο των πυροσβεστών.

Συναγερμός για φωτιά στον Κουβαρά Αττικής: Κοντά στον οικισμό οι φλόγες – Μήνυμα από το 112

Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Η φωτιά, από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε κινητοποίησε τις αρχές καθώς οι συνθήκες κρίθηκαν δύσκολες.

Μέσα σε περίπου 40 λεπτά οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν σημαντικά και πλέον στο μέτωπο επιχειρούν 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές, και 42 οχήματα, (συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία και 24 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών) ενώ την επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Σαρωνικού.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Μηνύματα από το 112

Νέο μήνυμα εκδόθηκε από το 112 για εκκένωση του οικισμού του Αγίου Στυλιανού με οδηγίες προς τους κατοίκους και τους  επισκέπτες να μετακινηθούν προς τα Καλύβια Θορικού.

Νωρίτερα είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων.

φωτιά Κουβαράς

Φωτιά στον Κουβαρά Αττικής

Διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Λαυρίου

Λόγω της πυρκαγιάς η Τροχαία κάνει εκτροπή κυκλοφορίας επί της Λ. Σουνίου από το ύψος τη Λ. Λαυρίου, ρεύμα προς Άγιο Στυλιανό και επί της Ελ. Βενιζέλου από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου.

Δείτε εικόνες από το πύρινο μέτωπο στον Κουβαρά

 

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

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