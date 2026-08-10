Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στον Κουβαρά: Κάηκε κτηνοτροφική μονάδα, ζημιές σε ακόμη μία επιχείρηση – 112 για εκκένωση του Αγίου Στυλιανού

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε στον Κουβαρά στην Ανατολική Αττική, κοντά στον οικισμό Άγιο Στυλιανό.

Συγκεκριμένα την είδηση για την βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς έδωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος μετέβη στο σημείο για να ενημερωθεί από κοντά και να συντονίσει τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Η πυρκαγιά έκαψε κτηνοτροφική μονάδα όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της πυροσβεστικής, οι φλόγες έχουν προκαλέσει ζημιές και σε ακόμη μία επιχείρηση στις παρυφές του οικισμού Άγιος Στυλιανός, κάτι που θα αποτιμηθεί μετά την κατάσβεση.

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή απομακρύνουν τη φωτιά από τον οικισμό και την κατευθύνουν προς το βουνό, μέσα σε χαράδρα που δυσχαιρένει το έργο των πυροσβεστών.

Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Η φωτιά, από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε κινητοποίησε τις αρχές καθώς οι συνθήκες κρίθηκαν δύσκολες.

Μέσα σε περίπου 40 λεπτά οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν σημαντικά και πλέον στο μέτωπο επιχειρούν 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές, και 42 οχήματα, (συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία και 24 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών) ενώ την επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Σαρωνικού.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά στον Κουβαρά Αττικής και επιχειρούν 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 42 οχήματα, (συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία και 24 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία που βρίσκονται… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2026

Μηνύματα από το 112

Νέο μήνυμα εκδόθηκε από το 112 για εκκένωση του οικισμού του Αγίου Στυλιανού με οδηγίες προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες να μετακινηθούν προς τα Καλύβια Θορικού.

Νωρίτερα είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Κουβαράς της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 10, 2026

Διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Λαυρίου

Λόγω της πυρκαγιάς η Τροχαία κάνει εκτροπή κυκλοφορίας επί της Λ. Σουνίου από το ύψος τη Λ. Λαυρίου, ρεύμα προς Άγιο Στυλιανό και επί της Ελ. Βενιζέλου από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου.

Δείτε εικόνες από το πύρινο μέτωπο στον Κουβαρά

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).