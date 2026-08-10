Μαρκ Ζούκερμπεργκ: Σάλος για το σούπερ-γιοτ του – Αρνήθηκε βοήθεια σε ακινητοποιημένο σκάφος στην Αλάσκα

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Έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα προκαλεί η στάση του πληρώματος της υπερπολυτελούς θαλαμηγού του Μαρκ Ζούκερμπεργκ στην Αλάσκα.

Το γιοτ του ιδρυτή της Meta, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν σε κοντινή απόσταση, παρέμεινε αμέτοχο όταν ένα μικρό σκάφος έμεινε από καύσιμα, αναγκάζοντας ένα άλλο επιβατηγό πλοίο να σπεύσει σε βοήθεια.

Το περιστατικό στα ανοιχτά της Αλάσκας

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Alaska Beacon, ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, βρίσκεται αντιμέτωπος με επικρίσεις επειδή το υπερπολυτελές γιοτ του, αξίας 300 εκατομμυρίων δολαρίων, δεν έσπευσε να βοηθήσει επιβάτες που εγκλωβίστηκαν στα ύδατα της Αλάσκας.

Το γιγαντιαίο σκάφος μήκους 118 μέτρων, με την ονομασία «Launchpad», δεν ανταποκρίθηκε στα αιτήματα για παροχή βοήθειας όταν ένα μικρό σκάφος 6,4 μέτρων έμεινε από καύσιμα κατά τη διάρκεια διαδρομής μεταξύ των περιοχών Πίτερσμπεργκ και Τζούνιου στην Αλάσκα, το βράδυ της Δευτέρας.

Τελικά, ένα μικρό κρουαζιερόπλοιο, το «Wilderness Legacy», ήταν εκείνο που έσπευσε να συνδράμει το ακινητοποιημένο σκάφος.

Η καταγγελία του καπετάνιου και οι αντιδράσεις

Καθώς η επιχείρηση διάσωσης βρισκόταν σε εξέλιξη, ο καπετάνιος του κρουαζιερόπλοιου προέβη σε μια ανακοίνωση προς τους επιβάτες, σημειώνοντας ότι το σούπερ-γιοτ του Ζάκερμπεργκ βρισκόταν πιο κοντά στο ακινητοποιημένο σκάφος από ό,τι το δικό τους, αλλά είχε «αρνηθεί» να προσφέρει βοήθεια, σύμφωνα με μαρτυρία επιβάτη.

Ο Μάικλ Λαβ, που πραγματοποιούσε τις διακοπές του στο κρουαζιερόπλοιο, έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Bluesky: «Υπήρξαν σχεδόν ομόφωνες αποδοκιμασίες όταν ο καπετάνιος το ανακοίνωσε αυτό».

Τα στοιχεία της Ακτοφυλακής και των συστημάτων εντοπισμού

Το μικρό σκάφος είχε εκπέμψει σήμα για παροχή βοήθειας γύρω στις 9:30 μ.μ. τοπική ώρα τη Δευτέρα, όπως ανέφερε η Ακτοφυλακή.

Η Ακτοφυλακή έκρινε ότι το σκάφος δεν βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο, αλλά εξέδωσε σχετικό αίτημα θαλάσσιας αρωγής (marine assistance request) περίπου 30 λεπτά αργότερα.

Οι υπηρεσίες εντοπισμού πλοίων έδειξαν ότι το Wilderness Legacy, το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία UnCruise Adventures, βρισκόταν πιο μακριά από το ακινητοποιημένο σκάφος σε σχέση με το γιοτ του Ζούκερμπεργκ εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με το Beacon.

Επιπλέον, τα στοιχεία εντοπισμού κατέγραψαν το κρουαζιερόπλοιο να προσπερνά το Launchpad για να βοηθήσει το ακινητοποιημένο σκάφος, ενώ το μεγαθήριο του μεγιστάνα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης παρέμενε σταματημένο στη μέση της θάλασσας.

Τελικά, το ακινητοποιημένο σκάφος ρυμουλκήθηκε με ασφάλεια στον προστατευμένο κόλπο Φάραγκατ από το Wilderness Legacy.

Η απάντηση της πλευράς Ζούκερμπεργκ

Εκπρόσωπος του Μαρκ Ζούκερμπεργκ επέμεινε σε δήλωσή του ότι ο δισεκατομμυριούχος και η οικογένειά του δεν βρίσκονταν πάνω στο σκάφος, ενώ υποστήριξε ότι το πλήρωμα της θαλαμηγού επικοινωνούσε σε διαφορετικές συχνότητες.

Ειδικότερα, στη δήλωση που παρασχέθηκε στο Beacon αναφέρεται: «Ο Μαρκ και η οικογένειά του δεν βρίσκονταν στο σκάφος κατά τη στιγμή του περιστατικού».

«Όπως σημείωσε η Ακτοφυλακή, το σκάφος δεν βρισκόταν σε κίνδυνο και, μέχρι τη στιγμή που το πλήρωμα εξέτασε την επικοινωνία της Ακτοφυλακής σε διαφορετικό ραδιοδίαυλο από αυτόν στον οποίο λειτουργούσε, η βοήθεια βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη. Είμαστε ευγνώμονες που όλες οι πλευρές είναι ασφαλείς».

Ακόμη πάντως κι αν ο ίδιος δεν επέβαινε στο σκάφος, το περιστατικό αυτό δύσκολα θα βελτιώσει τη δημόσια εικόνα του.

Άλλωστε, ο CEO της Meta δέχεται ήδη έντονα πυρά τόσο για τον αρνητικό αντίκτυπο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που κατέχει, όσο και για την πρόσφατη προσέγγισή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και τον προκλητικά πολυτελή, απομονωμένο τρόπο ζωής του.

«Ζω στο Τζούνιου και αναγκάζομαι να βλέπω αυτό το υπερβολικό αίσχος παρκαρισμένο στον κόλπο [Auke Bay] για πάρα πολύ καιρό τώρα», έγραψε ένας χρήστης του Reddit σχολιάζοντας την είδηση για τη διάσωση.

«Άντε στο διάβολο, Ζούκερμπεργκ».

Με πληροφορίες από: New York Post, Guardian