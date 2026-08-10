Ο χρυσός της Εθνικής και η γυναίκα της ζωής του

Μετά τη θριαμβευτική κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την εθνική ομάδα πόλο, ο Δημήτρης Νικολαΐδης αφιέρωσε τη μεγαλύτερη διάκριση της καριέρας του στην οικογένειά του και στη σύντροφό του, αθλητική δημοσιογράφο, Σταυρούλα Μουστακάτου, με την οποία μοιράζεται μια διακριτική αλλά δυνατή σχέση τα τελευταία δύο χρόνια.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου από την εθνική ομάδα πόλο στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ύστερα από τη σπουδαία νίκη επί της Ουγγαρίας, χάρισε στην Ελλάδα μία από τις μεγαλύτερες στιγμές στην ιστορία του αθλήματος. Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της επιτυχίας ήταν και ο Δημήτρης Νικολαΐδης, ο οποίος, αμέσως μετά τον θρίαμβο, επέλεξε να μοιραστεί τη συγκίνησή του με τα σημαντικότερα πρόσωπα της ζωής του, αφιερώνοντας το χρυσό μετάλλιο στην οικογένειά του και στη σύντροφό του, την αθλητική δημοσιογράφο, Σταυρούλα Μουστακάτου.

Οι δυο τους είναι ζευγάρι εδώ και περίπου δύο χρόνια και έχουν επιλέξει να κρατούν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Χωρίς να επιδιώκουν την προβολή, κάνουν επιλεκτικά κοινές εμφανίσεις και μοιράζονται σπάνια στιγμές από την καθημερινότητά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποδεικνύοντας πως τους ενώνει όχι μόνο η αγάπη τους, αλλά και το κοινό πάθος τους για τον αθλητισμό.

Η Στ. Μουστακάτου έχει πολυετή εμπειρία στην αθλητική δημοσιογραφία, έχοντας καλύψει κορυφαίες διοργανώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με ιδιαίτερη ενασχόληση με το μπάσκετ, το πόλο και τα μεγάλα διεθνή αθλητικά γεγονότα. Αν και σπούδασε Ψυχολογία και Κοινωνιολογία, ακολούθησε τελικά το επάγγελμα που αγαπούσε, καθιερώνοντας τη δική της παρουσία στον χώρο της αθλητικής ενημέρωσης.

Οσοι γνωρίζουν το ζευγάρι κάνουν λόγο για μια σχέση που βασίζεται στην αμοιβαία κατανόηση. Εκείνος έχει αυξημένες υποχρεώσεις σε καθημερινή βάση λόγω του πρωταθλητισμού. Εκείνη βρίσκεται διαρκώς δίπλα στους ανθρώπους του αθλητισμού, γνωρίζοντας όσο λίγοι τις θυσίες που απαιτούνται για να φτάσει ένας αθλητής στην κορυφή. Ισως γι’ αυτό, μετά τη μεγάλη νίκη της Εθνικής επί της Ουγγαρίας, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Το αξίζετε χρόνια». Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η δημόσια αφιέρωση του Δ. Νικολαΐδη προς τη σύντροφό του. Στις πρώτες δηλώσεις του μετά τον ιστορικό θρίαμβο δεν έκρυψε τη συγκίνησή του και θέλησε να μοιραστεί αυτή τη στιγμή μαζί της, αλλά και με την οικογένειά του. Η κίνησή του συγκέντρωσε δεκάδες θετικά σχόλια στα social media, με πολλούς να κάνουν λόγο για ένα ζευγάρι που έχει επιλέξει να χτίζει τη σχέση του με διακριτικότητα και ουσία.

Οι δυο τους λατρεύουν τα ταξίδια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ όσοι τους γνωρίζουν μιλούν για δύο ανθρώπους που δίνουν μεγάλη αξία στην οικογένεια και στις προσωπικές τους στιγμές. Ο διεθνής πολίστας, ο οποίος μετά την πολυετή παρουσία του στον Ολυμπιακό αγωνίζεται πλέον με το σκουφάκι του Παναθηναϊκού, έφτασε στην κορυφή του κόσμου με το εθνόσημο στο στήθος. Ωστόσο, όσοι βρίσκονται κοντά στο ζευγάρι επισημαίνουν πως τόσο ο ίδιος όσο και η σύντροφός αφήνουν τα έργα και όχι τη δημοσιότητα να μιλούν για εκείνους.