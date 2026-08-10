Ο κρυφός έρωτας της Μαριάννας Κιμούλη

Παρά το γεγονός ότι αποφεύγουν τη δημοσιότητα, η ηθοποιός Μ. Κιμούλη και ο σκηνοθέτης Κωνσταντίνος Καλογρίδης αποτελούν εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της νεότερης γενιάς Ελλήνων καλλιτεχνών.

Της ΛΙΛΙΑΝ ΠΑΠΠΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η Μαριάννα Κιμούλη διανύει μία από τις πιο όμορφες και δημιουργικές περιόδους της ζωής της. Και παρότι έχει μιλήσει επανειλημμένα και με σπάνια ειλικρίνεια για τον έρωτα που τη γεμίζει τα τελευταία χρόνια, για την ασφάλεια που νιώθει, για το πόσο βαθιά την έχει αγγίξει αυτή η σχέση, δεν έχει αποκαλύψει ποτέ δημόσια το όνομα του συντρόφου της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, το πρόσωπο πίσω από αυτή την ερωτική της ευτυχία είναι ο σκηνοθέτης Κωνσταντίνος Καλογρίδης, με τον οποίο φέρεται να διατηρεί σχέση τέσσερα χρόνια. Οι δυο τους έχουν επιλέξει συνειδητά να αποφεύγουν τα κοινά φωτογραφικά στιγμιότυπα, παρότι εμφανίζονται μαζί σε δημόσιες εκδηλώσεις, προτιμώντας να μην τρέφουν τη δημόσια συζήτηση γύρω από τη σχέση τους. Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες, παρακολούθησαν μαζί στην Επίδαυρο την παράσταση «Ειρήνη», στην οποία συμμετέχει μεταξύ άλλων και ο αγαπημένος τους φίλος, Γιλμάζ Χουσμέν.

Η Μ. Κιμούλη υποδύεται τη Μαρκέλλα στα «Δύο μαύρα πουκάμισα», τη νέα σειρά του Mega, στην οποία επίσης παίζουν ο Βασίλης Μπισμπίκης και ο Αντώνης Μυριαγκός και σκηνοθετεί ο αδελφός του πατέρα της, Κώστας Κιμούλης. Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, γεγονός που φαίνεται να ενθουσιάζει ιδιαίτερα τη Μαριάννα, αφού ο σύντροφός της κατάγεται από το Ηράκλειο και χάρη σε εκείνον την έχει λατρέψει.

Από την πλευρά του, ο Κ. Καλογρίδης πριν από λίγο καιρό ολοκλήρωσε τη σκηνοθεσία της ταινίας «Μη με φας», η οποία θα συμμετάσχει και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Δράμας από τις 6 έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Ο σκηνοθέτης χτίζει σταθερά το επαγγελματικό προφίλ του μέσα από απαιτητικές συνεργασίες. Ανήκει στη γενιά των καλλιτεχνών, που επενδύουν περισσότερο στη δουλειά και λιγότερο στην προβολή, κάτι που εξηγεί και την κοινή στάση που διατηρεί με τη σύντροφό του απέναντι στη δημοσιότητα.

Σπούδασε πληροφορική στο Ηράκλειο Κρήτης και μετά κινηματογράφο στην Αθήνα. Η Μ. Κιμούλη, κόρη του σκηνοθέτη και ηθοποιού Γιώργου Κιμούλη και της Μαρίας Δαμανάκη, έχει καταφέρει να χαράξει τη δική της πορεία στον καλλιτεχνικό χώρο, με συμμετοχές σε σημαντικές θεατρικές παραγωγές και τηλεοπτικές δουλειές και είχε ξεχωρίσει στις «Ψυχοκόρες». Μεθοδική και χαμηλών τόνων, έχει κερδίσει την εκτίμηση συναδέλφων και κοινού για την εργατικότητα και το ταλέντο της.

«Στον έρωτα χάνω τον έλεγχο και, επειδή έχω αυτή την τάση, όταν έρχεται ο έρωτας τα διαλύει όλα», δήλωσε πριν από περίπου έναν χρόνο η Μ. Κιμούλη, συμπληρώνοντας ότι ο άνθρωπός της ασχολείται με τον κινηματογράφο και είναι σκηνοθέτης, γι’ αυτό νιώθει ότι την καταλαβαίνει απόλυτα: «Μπορεί και διατηρεί μια απόσταση από τα πράγματα, που με βοηθά πάρα πολύ. Με αποφορτίζει. Συζητάμε τα της εργασίας μου -δεν είναι δουλειά για εμένα το θέατρο, είναι η ζωή μου- αλλά δεν κάνουμε κοινά επαγγελματικά πλάνα».

Ανέφερε επίσης ότι νιώθει ερωτευμένη: «Εδώ και τρία χρόνια νιώθω απόλυτη ασφάλεια. Είμαι ερωτευμένη και θέλω να πιστεύω ότι έχω βρει έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν χρειάζεται να έχω τον έλεγχο. Από την πρώτη ημέρα ήταν έτσι. Εγώ είμαι πάντα της άποψης ότι τις σχέσεις, και τις φιλικές και τις ερωτικές, τις χτίζεις. Θέλουν κόπο, φροντίδα».