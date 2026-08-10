Αποστολία Ζώη: “Δεν ήταν προτεραιότητα μου ποτέ ούτε ο γάμος ούτε το παιδί” – Δείτε βίντεο

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Αποστολία Ζώη
Φωτογραφία: Instagram/apostoliazoi
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Αποστολία Ζώη μίλησε για την προσωπική της ζωή σε συνέντευξη στο vidcast της Νάνσυς Παραδεισανού.
  • Η εντυπωσιακή τραγουδίστρια εξήγησε πως “δεν ήταν προτεραιότητά μου ποτέ ούτε ο γάμος ούτε το παιδί”, ενώ συνειδητά δεν σκέφτηκε τη δημιουργία οικογένειας.
  • Τόνισε πως “Δεν θέλω να βάλω νερό στο κρασί μου” και θα ήθελε, αν έκανε παιδί, να είναι με έναν άνθρωπο “που θα μας έβλεπε το παιδί να είμαστε χέρι χέρι μέχρι τα βαθιά γεράματα”.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Και για την προσωπική της ζωή μίλησε η Αποστολία Ζώη σε συνέντευξη που έδωσε αυτή την εβδομάδα στο vidcast το οποίο επιμελείται η Νάνσυ Παραδεισανού στο Youtube.

Αίγυπτος: Τραγωδία με νεκρό και τραυματίες από κατάρρευση στοάς ορυχείου

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, η εντυπωσιακή τραγουδίστρια εξήγησε τους λόγους για τους οποίους και δεν σκέφτηκε ποτέ τη δημιουργία οικογένειας, παρά μόνο για μια ημέρα.

Ειδικότερα, η Αποστολία Ζώη σημείωσε χαρακτηριστικά πως “δεν ήταν προτεραιότητά μου ποτέ ούτε ο γάμος ούτε το παιδί. Συνειδητά κιόλας το παιδί, δεν… Το παιδί, για μένα, πάει με τον άνθρωπο, που όχι μόνο θα σου το ξυπνήσει αυτό αλλά θα δεις ότι μπορείς να είσαι για πάντα μαζί”.

Μεξικό: Η βία επιστρέφει στη Σακατέκας με τον πιο άγριο τρόπο

“Δεν θέλω να βάλω νερό στο κρασί μου”

“Εμένα μία μόνο φορά μου ξύπνησε αυτό για μια ημέρα. Αυτό είναι όλο. Για μια ημέρα, μετά συνήλθα. Όχι, δεν έχω μέσα στο μυαλό μου ότι θα κάνω ένα παιδί και, είτε είμαι με αυτόν τον άνθρωπο είτε χωρίσω, μια χαρά. Όχι. Δεν έχω μάθει έτσι”.

“Οι γονείς μου ήταν μέχρι να κλείσουν τα μάτια τους μαζί. Δεν θέλω να βάλω νερό στο κρασί μου σ’ αυτό και γι’ αυτό και δεν το έκανα. Θα ήθελα, εάν έκανα ποτέ παιδί, να είναι με έναν άνθρωπο που θα μας έβλεπε το παιδί να είμαστε χέρι χέρι μέχρι τα βαθιά γεράματα” συμπλήρωσε η Αποστολία Ζώη.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ